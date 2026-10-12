Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki ana kauçuk sözleşmesi, 8 Ekim kapanış rakamlarına göre ton başına 2 bin 670 euro seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana kümülatif olarak yüzde 28'i aşan yükseliş, son 9 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.