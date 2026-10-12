Lastik üretiminin temel ham maddeleri olan doğal kauçuk, sentetik kauçuk ve karbon siyahındaki fiyat artışları, üreticilerin maliyetlerini ve kar oranlarını doğrudan etkilemeye başladı.
Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme lastik sektöründen geldi. Üretimde kullanılan temel ham maddelerde yaşanan sert maliyet artışları fiyatlara yansımaya başladı. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki ana kauçuk sözleşmesi, 8 Ekim kapanış rakamlarına göre ton başına 2 bin 670 euro seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana kümülatif olarak yüzde 28'i aşan yükseliş, son 9 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
60'TAN FAZLA ÜRETİCİ ZAM YAPTI
Ham madde maliyetlerindeki artışın lastik fiyatlarına da yansıdığı görüldü. Eylül ayı itibarıyla 60'ın üzerinde lastik üreticisinin, farklı ürün gruplarını kapsayan 70'ten fazla zam duyurusu yaptığı belirtildi.
Üretim maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi, lastik üreticileri üzerindeki fiyat baskısını da artırdı.
SADECE KAUÇUK DEĞİL
Shandong Huasheng kauçuk şirketinin Satış Müdürü Wang Xiaocai'nin aktardığı bilgilere göre, doğal kauçuk fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 yükseldi.
Lastik üretiminde kullanılan karbon siyahının fiyatındaki artış ise yüzde 75'i aştı. Sentetik kauçuk ve çeşitli kimyasal katkıların maliyetleri de küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle yüzde 15 ila yüzde 20 arasında arttı.
YENİ ZAMLAR BEKLENİYOR
CCTV Finance'in haberine göre, ham madde maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi nedeniyle lastik fiyatlarının da artmaya devam etmesi bekleniyor.
Üreticilerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmaya başlamasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde lastik değiştirmeyi planlayan araç sahiplerinin daha yüksek fiyatlarla karşılaşabileceği öngörülüyor.