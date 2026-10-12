Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun

Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme lastik sektöründen geldi. Üretimde kullanılan temel ham maddelerde yaşanan sert maliyet artışları fiyatlara yansımaya başladı. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 1

Lastik üretiminin temel ham maddeleri olan doğal kauçuk, sentetik kauçuk ve karbon siyahındaki fiyat artışları, üreticilerin maliyetlerini ve kar oranlarını doğrudan etkilemeye başladı.

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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 2

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki ana kauçuk sözleşmesi, 8 Ekim kapanış rakamlarına göre ton başına 2 bin 670 euro seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana kümülatif olarak yüzde 28'i aşan yükseliş, son 9 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 3

60'TAN FAZLA ÜRETİCİ ZAM YAPTI

Ham madde maliyetlerindeki artışın lastik fiyatlarına da yansıdığı görüldü. Eylül ayı itibarıyla 60'ın üzerinde lastik üreticisinin, farklı ürün gruplarını kapsayan 70'ten fazla zam duyurusu yaptığı belirtildi.

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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 4

Üretim maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi, lastik üreticileri üzerindeki fiyat baskısını da artırdı.

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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 5

SADECE KAUÇUK DEĞİL

Shandong Huasheng kauçuk şirketinin Satış Müdürü Wang Xiaocai'nin aktardığı bilgilere göre, doğal kauçuk fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 yükseldi.

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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 6

Lastik üretiminde kullanılan karbon siyahının fiyatındaki artış ise yüzde 75'i aştı. Sentetik kauçuk ve çeşitli kimyasal katkıların maliyetleri de küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkisiyle yüzde 15 ila yüzde 20 arasında arttı.

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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 7

YENİ ZAMLAR BEKLENİYOR

CCTV Finance'in haberine göre, ham madde maliyetlerindeki yükselişin devam etmesi nedeniyle lastik fiyatlarının da artmaya devam etmesi bekleniyor.

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Araç sahiplerine kötü haber : Lastik alacaklar elini çabuk tutsun - Resim: 8

Üreticilerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmaya başlamasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde lastik değiştirmeyi planlayan araç sahiplerinin daha yüksek fiyatlarla karşılaşabileceği öngörülüyor.

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