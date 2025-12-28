TÜVTÜRK, yeni yıl yaklaşırken vatandaşları araç muayene istasyonlarında uzun kuyruklar beklemekten kurtarmak için harekete geçti. TÜVTÜRK'ün internet sitesinden yapılan duyuruda normal şartlarda pazar günleri kapalı olan araç muayene istasyonlarının bugün (28 Aralık 2025 Pazar) hizmet vereceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki tüm sabit istasyonların bugün açık olacağı belirtilirken, motosiklet ve mobil istasyonların uygulamaya dahil olmadığı ifade edildi.

2026 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Motosiklet, Motorlu Bisiklet, Traktör (Römorklu/Römorksuz): 1.674 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, SUV, Römork, Yarı Römork, Özel Amaçlı Taşıt: 3.288 TL

Kamyon, Çekici, Otobüs, Tanker: 4.449 TL