iPhone satın almak yerine kiralanabilecek
iPhone fiyatlarının 255 bin liraya kadar yükselmesiyle bankalar müşterilerine telefon kiralama seçeneği sunmaya başladı. Hazırlanan paketlerde 12 ve 24 aylık seçenekler bulunuyor.
Araba kiralar gibi iPhone kiralanacak: Bankalar yeni dönemi başlattı
Yüksek iPhone fiyatlarının ardından bankalar yeni bir yöntemi devreye aldı. Müşteriler seçtikleri modeli 12 veya 24 aylığına kiralayabilecek. Aylık ödemeler modele göre değişirken, sözleşme süresi dolduğunda telefon bankaya geri verilecek.Kaynak: Diğer
iPhone satın almak yerine kiralanabilecek
Aylık ödeme yaklaşık 7 bin liradan başlıyor
Örnek ödeme planına göre 149 bin 999 TL fiyatlı 256 GB iPhone Pro Max, 24 aylığına aylık yaklaşık 7 bin 150 TL ödenerek kiralanabilecek. Toplam ödeme ise 171 bin 600 TL'ye ulaşıyor.
Peşinatla aylık ödeme düşürülebiliyor
Bankaların sunduğu seçeneklerde ilk ödeme yapılarak aylık kira tutarı azaltılabiliyor. Örneğin 22 bin 612 TL ilk ödemenin ardından 23 ay boyunca 6 bin 110 TL ödeme seçeneği sunuluyor.
Aylık 4 bin liraya kadar düşüyor
İlk ödemeyi yükselten müşteriler için aylık tutar daha da azalıyor. 52 bin 762 TL ilk ödeme yapıldığında kalan 23 ay boyunca aylık 4 bin TL ödeme yapılabiliyor.
En pahalı modelde kira 13 bin liraya çıkıyor
2 TB depolama kapasitesine sahip en üst iPhone modelinin 24 aylık kiralama seçeneğinde aylık ödemenin yaklaşık 13 bin TL'yi bulduğu belirtiliyor.
Kredi puanı belirleyici olacak
Müşteri istediği modeli ve ödeme planını seçtikten sonra kira sözleşmesini onaylayacak. Bankanın kredi puanı değerlendirmesinin ardından başvurunun kabul edilmesi halinde telefon müşteriye teslim edilecek.
24 ay ödüyorsunuz ama telefon sizin olmuyor
Sistemin en dikkat çeken ayrıntısı sözleşmenin sonunda ortaya çıkıyor. İşlem satın alma değil kiralama olduğu için süre tamamlandığında telefondaki veriler silinecek ve cihaz bankaya iade edilecek. Kiralama döneminde ise dört kez onarım hakkı tanınacak.