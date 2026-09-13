Araba kiralar gibi iPhone kiralanacak: Bankalar yeni dönemi başlattı

24 ay ödüyorsunuz ama telefon sizin olmuyor

Sistemin en dikkat çeken ayrıntısı sözleşmenin sonunda ortaya çıkıyor. İşlem satın alma değil kiralama olduğu için süre tamamlandığında telefondaki veriler silinecek ve cihaz bankaya iade edilecek. Kiralama döneminde ise dört kez onarım hakkı tanınacak.