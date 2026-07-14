Otomotiv dünyasında sıfır kilometre araç alırken genellikle donanım özellikleri, motor seçenekleri ve bütçe kriterleri ön planda tutulur. Ancak aracın uzun vadeli performansını ve kullanım konforunu belirleyen en kritik unsurların başında, o modele özgü kronikleşmiş hatalar gelir.
Araba alırken dikkat: İşte popüler otomobillerin gizli kronik sorunları
Yeni bir otomobil satın almak her zaman sorunsuz bir sürüş anlamına gelmeyebiliyor. Kullanıcı deneyimleri ve servis verilerine göre, popüler sıfır kilometre otomobil modellerinde en sık karşılaşılan kronik sorunlar ve bu hataların detayları ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu aksaklıklar üretilen her araçta görülmese de kullanıcı forumları, servis kayıtları ve uzun dönem test sonuçlarında öne çıkan ortak şikayetleri oluşturur. Webtekno’da yer alan analize göre yeni araç satın alma aşamasındaki sürücüler için karar vermeyi kolaylaştıracak model bazlı kronik problemler şu şekilde:
Skoda Octavia: Elektronik ve Alternatör Arızaları
Son nesil Octavia modellerinde kullanıcıların en çok karşılaştığı durumların başında elektronik aksam hataları geliyor. Bazı araçlarda alternatör kaynaklı uyarılar, akünün beklenenden hızlı boşalması ve çeşitli elektronik arıza bildirimleri rapor ediliyor. Ayrıca multimedya ekranında donma yaşanması ve yazılımsal aksaklıklar da sıkça geri bildirim alıyor.
Opel Mokka: Boya ve Vernik Dayanıklılığı
Mokka sahiplerinin dijital platformlarda en çok paylaştığı şikayetlerden biri, kaporta üzerindeki boya ve vernik kalitesi oluyor. Özellikle kaput, tavan ve sürüş esnasında taş çarpmalarına açık olan ön kısımlarda boya atması, verniğin incelmesi ve küçük darbelerin kısa sürede kalıcı izlere dönüşmesi dikkat çekiyor.
Opel Frontera: Şarj ve Elektrik Sistemi Hataları
Yeni nesil Frontera modelinde, bilhassa elektrikli versiyona sahip sürücüler DC hızlı şarj esnasında hatalarla karşılaştıklarını, şarj işleminin yarıda kesildiğini ve yazılımsal bağlantı sorunları yaşadıklarını ifade ediyor. Üretici marka, yayımladığı güncellemeler vasıtasıyla bu aksaklıkları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Toyota Corolla: Kabin İçi Yalıtım Eksikliği
Dayanıklılık ve sorunsuzluk imajıyla bilinen Corolla modelinde bazı kullanıcılar, yüksek hızlara ulaşıldığında yol ve rüzgâr gürültüsünün kabin içerisine gereğinden fazla yansıdığından şikayet ediyor.
Togg T10X: Yazılım Hataları ve 12V Akü Sorunu
T10X modelinde sürücülerin en fazla dile getirdiği kronik durumların başında yazılım kaynaklı ekran kilitlenmeleri, sensör uyuşmazlıkları ve bağlantı kopmaları yer alıyor. Bunun yanı sıra bazı kullanıcılar, yardımcı 12V akünün deşarj olması ve şarj sistemindeki kesintiler nedeniyle teknik servis desteği aldıklarını belirtiyor.
Mercedes C Serisi (W206): Multimedya ve Sensör Arızaları
Serinin ilk üretim bantlarından çıkan araçlarda bilgi-eğlence ekranının donması, sürüş asistanlarının hata vermesi ve sensör arızalarıyla karşılaşılıyordu. Mercedes-Benz, gerçekleştirdiği servis güncellemeleriyle bu problemlerin büyük kısmını çözüme kavuşturmuş olsa da modelin kullanıcı geri bildirimlerinde elektronik şikayetler varlığını koruyor.
Hyundai Tucson: DCT Şanzıman Titremesi
Tucson'un 1.6 T-GDI motor seçeneğiyle kombine edilen çift kavramalı DCT şanzımanlı versiyonlarında, özellikle düşük hızlarda kararsız vites geçişleri ve titreme sorunları yaşanabiliyor. Sürücüler, yoğun dur-kalk trafiğindeki kalkış anlarında sarsıntı hissedildiğini aktarıyor.
(Webtekno)