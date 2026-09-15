Apple, Türkiye’deki iCloud+ aboneleri için dikkat çeken bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.
Apple TV Türkiye’ye geldi: iCloud+ abonelerine ek ücret yok
Apple’ın uzun süredir Türkiye’de beklenen dizi ve film platformu Apple TV, iCloud+ aboneliğine dahil edildi. Eylül ayı sonuna kadar kademeli olarak devreye girecek düzenlemeyle Türkiye’deki kullanıcılar Apple TV ve Apple Arcade’e mevcut paketleri kapsamında ek ücret ödemeden erişebilecek.Alper Talha Şimşek
Apple’ın Türkiye sayfasında yer alan blog gönderisine göre, eylül ayı sonuna kadar kademeli olarak devreye girecek yeni düzenleme kapsamında Türkiye’deki iCloud+ aboneleri, mevcut paketlerinin bir parçası olarak Apple TV ve Apple Arcade servislerine hiçbir ek ücret ödemeden erişebilecek.
Böylece uzun süredir Türkiye’ye gelmesi beklenen Apple TV, resmi olarak Türkiye’de kullanıcıların erişimine açılmış olacak.
MEVCUT İCLOUD- FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri ise iCloud+ abonelik ücretlerinde yeni bir zam yapılmaması.
Türkiye’de 50 GB’lık giriş seviyesi iCloud+ paketi aylık 49,99 TL fiyatıyla sunulmaya devam edecek.
Apple’ın yeni düzenlemesiyle kullanıcılar, kişisel verilerini yedekleme ve depolama imkanının yanı sıra geniş bir dizi, film ve oyun kataloğuna da tek bir abonelik üzerinden ulaşabilecek.
5 AİLE ÜYESİYLE PAYLAŞILABİLECEK
Apple TV ve Apple Arcade kapsamında sunulan haklar, Aile İçi Paylaşım özelliği sayesinde toplam 5 aile üyesiyle paylaşılabilecek.
Bu kapsamda kullanıcılar, mevcut iCloud+ abonelikleri üzerinden sunulan yeni hizmetlerden ek bir ücret ödemeden yararlanabilecek.
APPLE TV 59 YENİ PAZARA GENİŞLEDİ
Apple TV’nin Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 59 yeni pazara genişlediği belirtildi.
Platform, bu genişlemeyle birlikte dünya genelinde toplam 170 ülkede aktif hale geldi.
SEVİLEN DİZİLER VE FİLMLER TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK
Apple TV’de Severance, Ted Lasso, Pluribus ve Widow’s Bay gibi dizilerin yanı sıra F1 ve CODA gibi filmler de yer alıyor.
Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye’deki iCloud+ aboneleri, Apple TV’nin dizi ve film kataloğuna mevcut abonelikleri kapsamında erişebilecek.
iCloud+ fiyatları
50 GB: 49,99 TL
200 GB: 169,99 TL
2 TB: 549,99 TL