Apple TV Türkiye’ye geldi: iCloud+ abonelerine ek ücret yok

Apple’ın Türkiye sayfasında yer alan blog gönderisine göre, eylül ayı sonuna kadar kademeli olarak devreye girecek yeni düzenleme kapsamında Türkiye’deki iCloud+ aboneleri, mevcut paketlerinin bir parçası olarak Apple TV ve Apple Arcade servislerine hiçbir ek ücret ödemeden erişebilecek.