Apple'ın yeni nesil iPhone modelleri bugün tanıtılacak. iPhone 18 serisinin fiyatları ve katlanabilir model beklentisi, lansman öncesinde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
Apple bugün sahneye çıkıyor: iPhone için gözler katlanabilir modelde
Apple, yeni nesil iPhone 18 serisini bugün tanıtacak. Lansmanda katlanabilir iPhone ve bellek çipi krizinin etkisiyle artabileceği öne sürülen fiyatların öne çıkması bekleniyor...Kaynak: Diğer
Küresel bellek çipi darboğazı nedeniyle yeni telefonların önceki nesillere göre daha pahalı olması beklenirken Apple'ın katlanabilir telefon pazarına nasıl bir giriş yapacağı merak konusu...
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, seride katlanabilir bir telefonun da yer alacağı bekleniyor.
Öte yandan etkinliğe, 1 Eylül'de Tim Cook'tan görevi devralan CEO John Ternus başkanlık edecek.
Samsung, Motorola ve Google gibi rakipleri katlanabilir modellerini daha önce satışa sunmuştu. Apple ise yeni teknolojileri ürünlerine dahil etmekte daha temkinli bir yaklaşım içerisinde.
Forrester analisti Dipanjan Chatterjee'ye göre katlanabilir telefon beklentisi, şirketin yerleşik stratejisiyle uyumlu. Chatterjee, Apple'ın bir ürün kategorisine girmeden önce teknik sorunların çözülmesini ve pazarın ticari açıdan sürdürülebilir olduğuna ilişkin işaretlerin ortaya çıkmasını beklediğini, ardından bu kategoriyi şekillendirmeye yöneldiğini ifade etti.
Katlanabilir cihazların akıllı telefon pazarındaki payının hâlâ oldukça küçük olduğuna dikkat çeken Chatterjee, Apple açısından asıl sınavın bu sınırlı pazarı kayda değer büyüklüğe ulaştırmak olacağını dile getirdi.
Yeni seride fiyatların da önceki nesillere kıyasla yükselmesi bekleniyor. Küresel bellek çipi darboğazı, iPhone 18'in daha pahalı olabileceği beklentisinin nedenleri arasında gösteriliyor.
Mevcut iPhone 17 serisinde ise fiyatlar, modele bağlı olarak 799 dolar ile 1.999 dolar arasında değişiyor.
Etkinlik, bugün Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Lansmanı izlemek isteyenler, Apple'ın internet sitesi, Apple TV ve YouTube üzerinden canlı takip edebilecek...