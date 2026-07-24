Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Antalya'da hissedilen hava sıcaklığının 44 dereceye ulaşması, bunaltıcı nem ve 30 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı, serinlemek isteyenleri farklı alternatiflere yöneltti.
Antalya’yı serinleten 'sihirli' oda: Ne dondurma ne deniz
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Antalya'da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar ve yüksek nem, tatilcileri farklı serinleme arayışlarına yöneltti. Serinlemek isteyenler eksi 2 derecelik kar odasına yöneldi, 46 derecelik farkla kış atmosferini yaşadı.Kaynak: DHA
Sahillerde beklediği ferahlığı bulamayan yerli ve yabancı turistler, eksi 2 dereceye kadar soğutulan 'kar odası'nda serinlemeyi tercih etti.
Deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı zaman zaman yüzde 40'a ulaştı. Kavurucu sıcakların etkisini artırdığı kentte, serinlemek isteyenlerin adreslerinden biri de yapay karla oluşturulan 'kar odası' oldu.
İç ortam sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşürüldüğü kar odasında yapay kar ve kış temalı ambiyans yer alırken; dış ortamla arasında yaklaşık 46 derecelik sıcaklık farkı bulunan alan, özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekti. Yaz ortasında kısa süreliğine de olsa serinlemek isteyen ziyaretçiler, kış atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.
Tatil için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Antalya'ya gelen ve kar odasını ziyaret eden Muhammet Kerem Şengül (7), "Burası çok güzel ve soğuk. Dışarısı çok sıcak. Dondurma yiyerek ya da soğuk su içerek serinleyebiliriz ama en iyisi bence buraya gelmek" dedi.