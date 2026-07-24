Antalya’yı serinleten 'sihirli' oda: Ne dondurma ne deniz

Tatil için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Antalya'ya gelen ve kar odasını ziyaret eden Muhammet Kerem Şengül (7), "Burası çok güzel ve soğuk. Dışarısı çok sıcak. Dondurma yiyerek ya da soğuk su içerek serinleyebiliriz ama en iyisi bence buraya gelmek" dedi.