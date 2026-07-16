Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, yoğun duman bütün apartmanı kapladı. 1’i bebek 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 1

Antalya’da 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye götürüldü.

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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 2

Kepez ilçesi Ulusoy Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında, İbrahimcan Y.'nin yaşadığı evde, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 3

Alevler bir anda bütün evi sararken, yangın nedeniyle bütün binaya duman doldu. Alevleri görenlerin ihbarıyla adrese olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 4

Binada yaşayan bazı kişiler mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da binada mahsur kalanları kurtardı.

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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 5

Alevler kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y. itfaiye tarafından binadan çıkarıldı.

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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 6

Dumandan etkilenen Tuğçe Y. ve 1 yaşındaki oğlu Muhammet Y. ile Havva Y., İbrahimcan Y. ve Seda K., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 7
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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 8
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Antalya'da alevler 3’ncü katı sardı: Biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Resim: 9
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