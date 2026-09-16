Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü

Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir aile faciası yaşandı. S.Ç, isimli kişi kayınpederi ve kayınvalidesi ile girdiği tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayarak boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederi kaynanasını af tüfeği ile öldürdü.

Kaynak: DHA / İHA
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Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü - Resim: 1

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi.

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Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü - Resim: 2

Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü - Resim: 3

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

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Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü - Resim: 4
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Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü - Resim: 5
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Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü - Resim: 6
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Antalya'da aile katliamı: Eşi ve kayınpedirini av tüfeği ile öldürdü - Resim: 7
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