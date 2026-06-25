Anne babalar dikkat: ‘Karne günü kurduğunuz cümle yıllarca unutulmuyor’

Karne sonrasında yaz tatilinin tamamen derslerle doldurulmasının ya da tam tersine tüm sorumlulukların bırakılmasının doğru olmadığını belirten Büyükceran, tatilin çocukların hem dinlenebileceği hem de farklı alanlarda gelişim gösterebileceği bir dönem olarak planlanması gerektiğini ifade etti.

Büyükceran, "Yaz tatili; oyun oynamak, kitap okumak, spor yapmak, arkadaşlarla zaman geçirmek, yeni beceriler edinmek ve aileyle kaliteli vakit geçirmek için önemli bir fırsattır. Çocukların dinlenmesine izin verirken günlük yaşam düzeninin tamamen bozulmamasına da özen gösterilmelidir" dedi.