YÖN Araştırma, olası cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği son araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu
YÖN Araştırma’nın 1-4 Ağustos’ta 51 ilde 3 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Erdoğan ile İmamoğlu’nun karşı karşıya geldiği ikinci tur senaryosunda sonuçlar açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin farklı aday senaryoları üzerinden seçmenlerin oy tercihleri ölçüldü.
Araştırmanın 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtildi.
Türkiye genelini kapsayan çalışmada 51 ilde toplam 3 bin kişiyle görüşme yapıldı.
Katılımcılara olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tercihlerini hangi adaydan yana kullanacakları soruldu.
YÖN Araştırma’nın paylaştığı sonuçlarda, Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya geldiği ikinci tur senaryosuna ilişkin oy oranları da yer aldı.
Bu senaryoda Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 51,3 olarak ölçüldü.
Aynı senaryoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 48,7 oldu.
Böylece araştırmanın Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki olası ikinci tur simülasyonunda iki aday arasındaki oy oranları yüzde 51,3 ve yüzde 48,7 olarak kaydedildi.