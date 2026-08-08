Yeniçağ Gazetesi
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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu

YÖN Araştırma’nın 1-4 Ağustos’ta 51 ilde 3 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Erdoğan ile İmamoğlu’nun karşı karşıya geldiği ikinci tur senaryosunda sonuçlar açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu - Resim: 1

YÖN Araştırma, olası cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik gerçekleştirdiği son araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu - Resim: 2

Araştırmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin farklı aday senaryoları üzerinden seçmenlerin oy tercihleri ölçüldü.

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Araştırmanın 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

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Türkiye genelini kapsayan çalışmada 51 ilde toplam 3 bin kişiyle görüşme yapıldı.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu - Resim: 5

Katılımcılara olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tercihlerini hangi adaydan yana kullanacakları soruldu.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu - Resim: 6

YÖN Araştırma’nın paylaştığı sonuçlarda, Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya geldiği ikinci tur senaryosuna ilişkin oy oranları da yer aldı.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu - Resim: 7

Bu senaryoda Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 51,3 olarak ölçüldü.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu - Resim: 8

Aynı senaryoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 48,7 oldu.

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Anket sonuçları ortaya çıktı: Aradaki oy farkı belli oldu - Resim: 9

Böylece araştırmanın Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki olası ikinci tur simülasyonunda iki aday arasındaki oy oranları yüzde 51,3 ve yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

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