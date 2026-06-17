Ankara'da 2021 yılında kurulan ve iddialı ticari unvanıyla dikkat çeken "Tesla Smart Renewable Enerji Ticaret Limited Şirketi" resmen iflas etti. Yeniçağ'ın ulaştığı Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, şirket hakkında mahkeme kararıyla tasfiye süreci başlatıldı.
Ankaralı Tesla iflas etti: Suriyeli girişimci battı
2021 yılında Ankara'da kurulan Tesla resmen iflas etti.Süleyman Çay
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 468197 numaralı dosyasında kayıtlı olan şirket, 2 Aralık 2021 tarihinde Suriye uyruklu R**** I***** tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde (Turgut Özal Mah.) kurulmuştu.
Şirket, ana sözleşmesinde dış ticaret faaliyetlerinin yanı sıra; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve biyoenerji gibi "Enerji ve Alternatif Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" alanında devasa yatırımlar ve üretim tesisleri kurma hedefleriyle sicile kaydolmuştu.
Ancak dünyaca ünlü "Tesla" markasını andıran ismine ve yenilenebilir enerji gibi gözde bir sektörde yer almasına rağmen şirketin ticari ömrü sadece 4,5 yıl sürdü.
Mali krizi aşamayan şirket için nihai karar Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıktı.
Mahkemenin 2025/601 Esas sayılı dosyası üzerinden 11 Haziran 2026 tarihinde görülen duruşmasında, saat 11:45 itibarıyla şirketin resmen iflasına karar verildi.
İflas kararı, 12 Haziran 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resen tescil edilerek ilan edildi.
Kararın ardından şirketin unvanı sicil kayıtlarında "(İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE TESLA SMART RENEWABLE ENERJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak değiştirildi. Şirketin varlıklarının tasfiye sürecine geçildiği bildirildi.