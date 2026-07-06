Toplamda 10 adet üretilen tam elektrikli Togg limuzinler, zirve boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında mekik dokuyarak yabancı delegasyonları ve uluslararası basın heyetlerini taşıyacak.
Ankara'daki NATO zirvesi öncesi gövde gösterisi... Özel üretilen Togg limuzinler görev başında
Başkent Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, ulaşım hizmetlerinde Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg’un özel olarak tasarlanan limuzin modelleri kullanılacak.Kaynak: İHA
Büyük bir diplomatik trafiğe sahne olacak zirve boyunca Togg limuzinler, sadece iki ana merkez arasındaki transferlerde değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki kritik protokol taşımalarında da aktif rol üstlenecek. Zirve programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yerli üretim limuzin modellerini kullanması öngörülüyor.
8 KİŞİLİK KAPASİTE VE TAM ELEKTRİKLİ YAPI
Togg’un T10X platformu temel alınarak geliştirilen limuzin modelleri, çevre dostu ve tam elektrikli bir motor mimarisiyle çalışıyor. Tek motorlu yapıya sahip olan ve protokol hatlarında sakin bir seyir konforu sunması için azami hızı saatte yaklaşık 50 kilometreyle sınırlandırılan araçlar, şoför dahil 8 kişilik geniş bir yolcu kapasitesine sahip.
SELÇUKLU ESİNTİSİ VE İSTİKLAL MARŞI’YLA KARŞILAMA
Yabancı konuklara Türk kültürünü ve teknolojisini bir arada sunmayı hedefleyen araçların tasarım detaylarında, Türk bayrağından ve geleneksel Selçuklu mimarisinden ilham alınan özel renk tonları ve motifler tercih edildi.
Dijital ekranlarında dalgalanan Türk bayrağı animasyonunun yer aldığı Togg limuzinlerde, kapı açılıp araca binildiği an yolcuları radyoda çalan İstiklal Marşı karşılayacak. Bu detaylarla Türkiye, ev sahipliği yaptığı zirvede hem teknolojik üretim gücünü hem de kültürel kimliğini ön plana çıkaracak.