Ankara'daki NATO zirvesi öncesi gövde gösterisi... Özel üretilen Togg limuzinler görev başında

Büyük bir diplomatik trafiğe sahne olacak zirve boyunca Togg limuzinler, sadece iki ana merkez arasındaki transferlerde değil, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki kritik protokol taşımalarında da aktif rol üstlenecek. Zirve programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yerli üretim limuzin modellerini kullanması öngörülüyor.