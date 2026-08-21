Ankara’da kademeli emeklilik hareketliliği: Kulislerde konuşulanlar...

Takip eden her yıl için yaş şartı birer yaş, prim gün şartı ise yetmiş beşer gün artarak ilerliyor. Bu kademeli artışın sonucunda, iki bin sekiz yılında iş hayatına atılan kadınların elli bir, erkeklerin ise elli üç yaşında, yedi bin prim gününü doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanabileceği hesaplanıyor.