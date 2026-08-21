Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki üst düzey görüşmesi umutları yeşertirken, başkent kulislerinde düzenlemenin bu yılın ajandasında olmadığı ancak olası bir erken seçim atmosferinde kaçınılmaz olarak yasalaşacağı konuşuluyor.
Ankara’da kademeli emeklilik hareketliliği: Kulislerde konuşulanlar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından "Bir günle on yedi yıl kaçırdık" diyerek adalet arayışına giren 2000 sonrası sigortalılar için Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. EMADDER ve bakanlık arasında ilk temaslar yapıldı. Ankara kulisleri ise görüşme sonrası hareketlendi.Seçil Kılıç
Emeklilik sisteminde yaşanan kademe tartışmaları, milyonlarca çalışanın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak EYT yasası yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi emekli olmuştu. Ardından kapsam dışında kalarak büyük bir mağduriyet yaşadıklarını savunan milyonlarca kişi sesini duyurmak için sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanırken, beklenen kritik temas nihayet gerçekleşti.
Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu'nun heyecan yaratan "Beklenen davet nihayet geldi" şeklindeki paylaşımının sırrı çok geçmeden çözüldü.
EMADDER yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile makamında oldukça kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından dernek cephesinden yapılan açıklamada, 8 Eylül 1999 sonrasında ortaya çıkan adaletsizliğin, yaşanan mağduriyetlerin ve kademeli emeklilik ihtiyacının tüm yönleriyle bakanlıkta aktarıldığı belirtildi.
Dernek, sadece talep sunmakla kalmayıp sosyal güvenlik sisteminde adaleti yeniden tesis edecek çözüm önerilerini de masaya koyduklarını açıklamada ifade etti. Bu teması dernek cephesi çözüm yolunda son derece kıymetli bir adım olarak nitelendirdi.
Bakanlık nezdindeki bu görüşme, olası bir yasanın çıkması halinde kimlerin hangi şartlarda emekli olabileceği sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.
Kulislerde dolaşan beklentilere göre, düzenlemenin hayata geçmesi durumunda yaş ve prim gün sayıları yıllara göre kademeli olarak artış gösterecek.
Söz konusu beklentilere göre, 9 Eylül 1999 ile 2000 yılı arasında sigorta girişi olan kadınların 43, erkeklerin 45 yaşında 6.400 prim günüyle emekli olabilmesi öngörülüyor. 2001 yılı girişlilerde bu sınır kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6.475 prim günü olarak telaffuz ediliyor.
Takip eden her yıl için yaş şartı birer yaş, prim gün şartı ise yetmiş beşer gün artarak ilerliyor. Bu kademeli artışın sonucunda, iki bin sekiz yılında iş hayatına atılan kadınların elli bir, erkeklerin ise elli üç yaşında, yedi bin prim gününü doldurmaları halinde emekliliğe hak kazanabileceği hesaplanıyor.
Milyonlarca kişinin gözü çıkacak yasaya çevrilmişken, iktidar cephesinden gelen sinyaller sürecin zamanlaması hakkında önemli ipuçları veriyor.
Geçmiş dönemlerde kademeli emekliliğin ileride muhakkak çıkacağına dair söylemleriyle dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuya ilişkin son değerlendirmesinde şu anda masada böyle bir çalışma bulunmadığını, ancak ileride bunun mecburi hale geleceğini ifade etti.
YENİÇAĞ'ın Ankara kulislerinden edindiği bilgilerde durumun siyasi bir stratejiye dönüştüğü belirtiliyor.
Güvenilir kaynaklar, iktidarın mevcut ekonomik planlamaları doğrultusunda bu yıl için kademeli emeklilik yasasının gündeminde almadığını aktarıyor.
Ancak siyasi kulislerde Türkiye'nin olası bir erken seçim iklimine girmesi halinde bu düzenlemenin kesinlikle raftan indirilip yasalaştırılacağı yönünde.
Kısacası, milyonlarca emekçinin kademeli emeklilik hayali, Ankara'nın siyasi takvimine ve olası seçim rüzgarlarına bağlanmış durumda.