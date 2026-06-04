Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın

RİSK ALTINDAKİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

Güvenlik yamasını her zaman olduğu gibi ilk alan cihazlar Google Pixel modelleri oldu. Fakat tehlike sadece onlarla sınırlı değil.

Başta Samsung olmak üzere, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi diğer büyük Android üreticilerinin de önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu kritik güvenlik yamasını tüm cihazlarına hızla dağıtması bekleniyor.