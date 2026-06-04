Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın

Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın

Milyonlarca Android kullanıcısını siber korsanların hedefi yapan ciddi bir güvenlik açığı, Google tarafından belirlendi. Uzmanlar, veri hırsızlığının önüne geçmek adına telefondaki belirli bir ayarın kontrol edilerek cihazın vakit kaybetmeden yeniden başlatılmasını tavsiye ediyor.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 1

Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi Android için siber güvenlik dünyasını alarma geçiren bir son dakika uyarısı yapıldı.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, Google, sistemde tam 124 farklı güvenlik açığı tespit edildiğini ve bunların kapatılması için acil bir yama
yayınlandığını doğruladı. Tehdidin boyutunun büyük olması nedeniyle uzmanlar, tüm Android kullanıcılarının telefon ayarlarını kontrol ederek en son güncellemeyi vakit kaybetmeden yüklemesi gerektiğini belirtiyor.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 3

Sistemde tam 124 ayrı güvenlik açığı bulduğunu doğrulayan Google, bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla acil bir yama paylaştı. Tehdidin ciddiyeti sebebiyle uzmanlar, Android kullanıcılarının telefon ayarlarından en son güncellemeyi vakit kaybetmeden yüklemeleri gerektiğinin altını çiziyor.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 4

Çıkarılan bu acil güncellemenin temelindeki en büyük tehlike, "CVE-2025-48595" kodlu siber risk olarak öne çıkıyor. "Sıfır gün (zero-day)" güvenlik açığı grubuna giren bu hatanın, siber saldırganlar tarafından şu anda aktif biçimde istismar edildiği belirtiliyor.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 5

Konuyla ilgili açıklama yapan HKCERT siber güvenlik ekibi, tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetledi:
"Bu açık, siber saldırganların hedef sistemde uzaktan kod yürütmesine, hassas bilgileri ele geçirmesine ve cihazı tamamen işlevsiz hale getirmesine (hizmet reddi) olanak tanıyor. En tehlikeli kısmı ise, saldırganların sisteme sızması için kullanıcının herhangi bir linke tıklamasına veya onay vermesine (kullanıcı etkileşimine) gerek kalmaması."

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 6

Google, şu ana kadar kaç cihazın bu durumdan etkilendiğini net olarak açıklamadı ancak siber korsanların bu açığı belirli hedefler üzerinde sınırlı da olsa kullanmaya başladığına dair güçlü işaretler var.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 7

RİSK ALTINDAKİ TELEFONLAR HANGİLERİ?
Güvenlik yamasını her zaman olduğu gibi ilk alan cihazlar Google Pixel modelleri oldu. Fakat tehlike sadece onlarla sınırlı değil.
Başta Samsung olmak üzere, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi diğer büyük Android üreticilerinin de önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu kritik güvenlik yamasını tüm cihazlarına hızla dağıtması bekleniyor.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 8

GÜVENLİK İÇİN ŞU 4 ADIMI İZLEYİN:

Siber saldırılardan korunmanın ve telefonunuzu güvenli hale getirmenin tek yolu, ilgili güncellemeyi yükleyip cihazı yeniden başlatmaktan geçiyor. İşte yapmanız gerekenler:
Telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 9

Sistem veya Yazılım Güncellemesi bölümüne tıklayın.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 10

Güncellemeleri Kontrol Et" seçeneğini kullanarak bekleyen bir yükleme olup olmadığına bakın.

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Android kullanıcıları dikkat: Acilen telefonunuzu kapatıp açın - Resim: 11

Eğer güncelleme varsa hemen indirin ve yükleme tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatarak korumayı aktif hale getirin.

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Kaynak: Diğer
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