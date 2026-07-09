Anadoluda yoksulluğun simgesiydi: Şimdi ABD’de moda oldu

KİM KARDASHİAN DA KARA LASTİK SATIYOR

Kara lastik modasına tekrar dönecek olursak, Kim Kardashian’ın markası Skims de “minimalizm ve konfor” adı altında, jelly adını verdiği lastik, kauçuk, suya dayanıklı, parlak ayakkabılar üretmeye başladı. Resimlerini gördüğünüz ayakkabıları kesinlikle bir yerlerden tanıyacaksınız. Küçükken hepimizin denizde ya da karada giydiği kara lastiğin şeffaf olanları. Resimler Skims markasının web sitesinden alındı. Fiyatı Tom Ford gibi acımasız değil: 7500 lira civarında.

İşin tuhaf kısmı bir zamanlar hurda lastiklerden geri dönüşümle üretilen ve yoksulluğun simgesi gibi görülen ve genellikle köylülerin tarlada giydiği kara lastiğin, minimalizm adı altında Tom Ford'da 45 bin liraya Kardashian'da 7 bin 500 liraya satılıyor oluşu.