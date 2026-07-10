İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Anadolu yakasına nefes aldıran operasyon: Sokaklarda terör estiren çete çökertildi
İstanbul polisi, Anadolu Yakası’nda terör estiren ve liderliğini Ö.H.’nin yaptığı belirlenen 18 kişilik organize suç örgütü çetesini çökertti. Fiziki ve teknik takibi sonrası 18 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin çok sayıda eyleme karıştığı iddia edildi.Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
1 10
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, İstanbul Anadolu Yakası’nda örgütlü suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı suç örgütü takibe alındı.
2 10
3 10
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10