Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü

Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü

Ihlamurda bu yıl artan ürün miktarı fiyatlara düşüş olarak yansıdı. Geçen yıl çiçekli ıhlamurun kilogramı 2 bin 500 TL'ye kadar yükselirken, bu yıl aynı ürün 1.500 TL'den satılıyor.

Kaynak: İHA
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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 1

Kış mevsiminin en çok tercih edilen sıcak içeceklerinden biri olan ıhlamur, havaların soğumasıyla birlikte aktarlarda yeniden ilgi görmeye başladı.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 2

Ancak bu yıl üründeki artış, fiyatların geçen yıla göre gerilemesini sağladı.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 3

Geçen yıl kilogramı yaklaşık 2 bin TL'den satılan ıhlamurun çiçek oranı yüksek türlerinde fiyat 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyordu.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 4

Bu yıl ise ürünün bol olması nedeniyle kilogram fiyatı 1.500 TL seviyesine çekildi.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 5

Samsun'da aktar esnafı Recai Doğanay, ıhlamurun bu yıl önceki yıllara göre oldukça fazla bulunduğunu söyledi.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 6

Kışın erken başlamasıyla birlikte kışlık ürünlere yönelik hareketliliğin de başladığını belirten Doğanay, ıhlamurun yanı sıra kış çaylarına da talep olduğunu ifade etti.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 7

Doğanay, ıhlamurun uzun süre yüksek fiyatla satılmasında ürünün yeterince toplanmamasının etkili olduğunu belirtti.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 8

Toplama işleminin zahmetli olduğunu aktaran Doğanay, bu yıl ürün miktarının artması üzerine elinde ıhlamur bulunan kişilerin büyük bölümünün hasat yaptığını söyledi.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 9

Bu durumun fiyatlara doğrudan yansıdığını kaydetti.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 10

Doğanay, ıhlamurun bu yıl ilk kez önceki yılın altında bir fiyata satıldığını dile getirdi.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 11

Ihlamurun farklı kış çayı ürünleriyle birlikte hazırlanabildiğini belirtti.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 12

Doğanay, ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu ve keçiboynuzunun tercih edilen ürünler arasında bulunduğunu söyledi.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 13

Bu ürünlerin ıhlamurla aynı anda kullanılabildiğini ya da ıhlamur hazırlandıktan sonra içerisine eklenebildiğini aktardı.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 14

Doğanay, bazı tüketicilerin içeceği limon ve balla tatlandırdığını belirtti.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 15

Ihlamurun hazırlanması sırasında uzun süre kaynatılmaması gerektiğini ifade etti.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 16

Doğanay, önce suyun kaynatılmasını, ardından ıhlamurun sıcak suya eklenmesini önerdi.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 17

Ihlamur suya konulduktan sonra ocağın kapatılması ve yaklaşık 10 dakika beklenmesi gerektiğini belirtti.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 18

Doğanay, hazırlanan içeceğin aynı gün tüketilmesinin daha iyi olduğunu söyledi.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 19

Geleneksel yöntemde ıhlamurun sobanın üzerinde kaynatıldığını anlattı.

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Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü - Resim: 20

Kendilerinin ise kaynamış suya ıhlamur eklenip bekletilmesini uygun gördüklerini ifade etti.

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