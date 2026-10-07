Altınla yarışıyordu: Kış aylarının vazgeçilmesinin kilosu 1000 TL düştü

Kış mevsiminin en çok tercih edilen sıcak içeceklerinden biri olan ıhlamur, havaların soğumasıyla birlikte aktarlarda yeniden ilgi görmeye başladı.
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Ihlamurda bu yıl artan ürün miktarı fiyatlara düşüş olarak yansıdı. Geçen yıl çiçekli ıhlamurun kilogramı 2 bin 500 TL'ye kadar yükselirken, bu yıl aynı ürün 1.500 TL'den satılıyor.Kaynak: İHA
Ancak bu yıl üründeki artış, fiyatların geçen yıla göre gerilemesini sağladı.
Geçen yıl kilogramı yaklaşık 2 bin TL'den satılan ıhlamurun çiçek oranı yüksek türlerinde fiyat 2 bin 500 TL'ye kadar çıkıyordu.
Bu yıl ise ürünün bol olması nedeniyle kilogram fiyatı 1.500 TL seviyesine çekildi.
Samsun'da aktar esnafı Recai Doğanay, ıhlamurun bu yıl önceki yıllara göre oldukça fazla bulunduğunu söyledi.
Kışın erken başlamasıyla birlikte kışlık ürünlere yönelik hareketliliğin de başladığını belirten Doğanay, ıhlamurun yanı sıra kış çaylarına da talep olduğunu ifade etti.
Doğanay, ıhlamurun uzun süre yüksek fiyatla satılmasında ürünün yeterince toplanmamasının etkili olduğunu belirtti.
Toplama işleminin zahmetli olduğunu aktaran Doğanay, bu yıl ürün miktarının artması üzerine elinde ıhlamur bulunan kişilerin büyük bölümünün hasat yaptığını söyledi.
Bu durumun fiyatlara doğrudan yansıdığını kaydetti.
Doğanay, ıhlamurun bu yıl ilk kez önceki yılın altında bir fiyata satıldığını dile getirdi.
Ihlamurun farklı kış çayı ürünleriyle birlikte hazırlanabildiğini belirtti.
Doğanay, ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu ve keçiboynuzunun tercih edilen ürünler arasında bulunduğunu söyledi.
Bu ürünlerin ıhlamurla aynı anda kullanılabildiğini ya da ıhlamur hazırlandıktan sonra içerisine eklenebildiğini aktardı.
Doğanay, bazı tüketicilerin içeceği limon ve balla tatlandırdığını belirtti.
Ihlamurun hazırlanması sırasında uzun süre kaynatılmaması gerektiğini ifade etti.
Doğanay, önce suyun kaynatılmasını, ardından ıhlamurun sıcak suya eklenmesini önerdi.
Ihlamur suya konulduktan sonra ocağın kapatılması ve yaklaşık 10 dakika beklenmesi gerektiğini belirtti.
Doğanay, hazırlanan içeceğin aynı gün tüketilmesinin daha iyi olduğunu söyledi.
Geleneksel yöntemde ıhlamurun sobanın üzerinde kaynatıldığını anlattı.
Kendilerinin ise kaynamış suya ıhlamur eklenip bekletilmesini uygun gördüklerini ifade etti.