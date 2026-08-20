ABD'den yapılan kritik açıklamalar altın fiyatlarını etkiledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın piyasalardaki likidite akışını rahatlatmak için gerçekleştirilen uzun vadeli nominal tahvil geri alım operasyonlarında limit artışına gidileceğini açıklaması altın fiyatlarında yükselişe sebep oldu.
Altının ne zaman 11 bin liraya yükseleceğini açıkladı: Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verdi
Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, jeopolitik sebepler ve Amerika Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimali ile düşüşe geçen, ancak son zamanlarda yükselme eğiliminde olan altın için değerlendirmelerde bulundu. Yıldırımtürk, gram altının 11 bin lira seviyelerine geleceği zamanı açıkladı.Baran Yalçın
Altın Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının son durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
‘FAİZ BASKISI KALKTIĞI İÇİN ALTINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR VAR’
Bugüne kadar özellikle haziran ve temmuz aylarında altında biraz sakin bir seyir olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Petrol fiyatı yüksek olduğu için altını baskılamıştı. Şimdi petrol fiyatı yüksek olmasına rağmen özellikle Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyordu bundan 3 ay önce. Yeni başkan geldiği zaman 3 defa faiz artırabilir deniyordu. Şimdi ise faiz artırımının olmayacağı söyleniyor. Faiz baskısı kalktığı için altında biraz yukarı yönlü seyir var. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi zaten” sözlerini sarf etti.
‘AMERİKA’DAKİ BELİRSİZLİK ALTINI DESTEKLİYOR’
Bundan sonraki eylül ve ekim aylarında Amerika'da Senato yenileme seçimleri yapılacağını hatırlatan Yıldırımtürk, “Mevcut başkan Trump’ın oylarının düşeceği bekleniyor. Dolayısıyla bu belirsizlik de altını destekliyor. Ama esasında altının bu gerekçelerin dışında temel faktör olarak Amerikan dolarına güvenin her geçen yıl azalıyor olması ve uluslararası para olma yolunda önemini yitirecek olması...
Bu nedenle de özellikle Çin başta olmak üzere Polonya, Özbekistan, Kazakistan gibi ve daha diğerleri gibi merkez bankaları altın almaya devam ediyorlar. Geçen ay Çin’in 20 ton altın aldığını öğrenmiştik” ifadelerini kullandı.
"GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU BEKLENTİMİZ 10.500, 11.000 LİRA"
Şu anda altının 4400 seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Yıldırımtürk, “Eylül ayı, ekim başında ise 4500-5000 seviyelerini görebiliriz. Sene sonunda ise 5600-6000 dolar seviyesini bekliyoruz. Özellikle Amerika’nın büyük yatırım bankalarının analistlerinde de bu düzeyde, buna yakın tahminler söz konusu.
O bakımdan bu seviyeler bir alım fırsatı. Alım için uygun görülüyor. Altının ons fiyatı yükselirse burada da gram fiyatı 7000-7500, sonra 8000, sene sonunda ise 10.500-11.000 seviyelerine ulaşır diye bir beklentimiz var” sözlerini sarf etti.
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