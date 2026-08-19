Ekonomist Tuna Kaya, piyasalardaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'da artan gerilimin petrol fiyatlarını yeniden 90 doların üzerine taşıdığını söyledi.
Altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya net rakam verdi
Ekonomist Tuna Kaya, Orta Doğu’da meydana gelen jeopolitik gelişmelerin ardından altının seyri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaya, altında rakam verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Kaya, bölgede tansiyonun düşmesini beklediğini ifade ederek piyasalardaki mevcut hareketliliğin uzun sürmeyeceği görüşünü dile getirdi.
Altın ve gümüşteki geri çekilmelerin yanında ABD hisse senedi piyasasında özellikle yapay zeka şirketlerinde yaşanan düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Piyasanın genel görünümü ile ilgili değerlendirmesinde dolar endeksinin yükseldiğine, volatilite endeksinin de yeniden hareketlendiğine dikkat çeken Kaya, volatilite endeksinin daha önce 14 taban seviyesine kadar gerilediğini hatırlattı.
Tahvil faizlerinin ise bir miktar gerilediğini ifade eden Kaya, petrol fiyatlarının dünkü seviyelere kıyasla pozitif seyrini sürdürdüğünü ifade etti.
FED TUTANAKLARI YAKINDAN İZLENECEK
Kaya, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının piyasalar açısından önemli olduğunu söyledi. Tutanaklarda Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin faiz politikasına yönelik mesajların görülebileceğini ifade eden Kaya, şahin bir tablo beklemediğini söyledi.
Fed'in bu yıl içinde faiz artırmasının kendisine göre oldukça düşük bir ihtimal olduğunu belirten Kaya, dolar endeksinde kritik seviyelere de dikkat çekti.
Dolar endeksinin 99 seviyesini aşağı yönlü kırması halinde piyasaların hızlı şekilde toparlanabileceğini söyleyen Kaya, 98 seviyesinin aşılmasının da piyasalar açısından olumlu olacağını ifade etti.
Kaya, genel beklentisinin dolar endeksinde gerileme yönünde olduğunu ve bu ihtimali yüzde 60-70 seviyesinde gördüğünü belirtti.
'ALTININ OLMASI GEREKEN SEVİYE 5.500 DOLAR'
Altındaki uzun vadeli görünümün küresel para arzındaki artışla bağlantılı olduğunu ifade eden Kaya, 2021 yılında yaşanan para arzı artışının ardından altında güçlü yükseliş görüldüğünü hatırlattı.
ABD'deki M2 para arzının yeniden artmaya başladığını belirten Kaya, küresel para arzında da yükseliş yaşandığını söyledi.
Kaya, küresel para arzının mevcut durumuna göre altının ons fiyatında olması gereken seviyenin 5.500 dolar olduğunu savundu. Mevcut fiyatın bu seviyeye kıyasla yaklaşık 1.000 dolar iskontolu olduğunu belirten Kaya, 1 ons altının 31,1 grama denk geldiğini de hatırlattı.
Küresel tahvil piyasasındaki faiz artışına rağmen altının 4.000 dolar seviyesinden toparlandığını, gümüşün de benzer şekilde güç kazandığını ifade eden Kaya, bunun nedenini devletlerin yüksek faizlerle borçlarını çevirmekte zorlanacağı beklentisiyle açıkladı.
Kaya, "Bunlar, bu devletlerin ilerleyen dönemde bu faizle parayı çeviremeyeceklerini düşünüyorlar. Çevirmek için de para basacaklar. Altın ve gümüş, özellikle altın, bunu önümüzdeki dönem adına fiyatlıyor" dedi.
ALTINDA 4.500 DOLAR KRİTİK EŞİK
Altında 4.500 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirten Kaya, fiyatın birkaç gündür 4.450-4.500 dolar bandında hareket ettiğini söyledi.
Kaya, aşağı yönlü hareketlerde ilk destek bölgesinin 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 4.370'li seviyeler olduğunu belirtti. 4.367 dolar seviyesini de kritik destek olarak gösteren Kaya, ana desteğin ise 4.300 dolar olduğunu ifade etti.
Altının 4.300 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdürebileceğini belirten Kaya, bu beklentinin kısa vadede, yani 1-3 aylık dönem için geçerli olduğunu söyledi.
9000 DOLAR BEKLENTİSİ
Uzun vadeli beklentisini de paylaşan Kaya, altının 2028 yılı sonuna kadar 8.000-9.000 dolar bandına ulaşabileceğini öngördü. 4.500 dolar seviyesinin aşılması halinde ise altında önemli bir eşik geçilmiş olacağını belirtti.
GÜMÜŞTE HEDEF 72 DOLAR
Gümüşte 62 dolar seviyesini ana destek olarak takip ettiğini belirten Kaya, fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması halinde kısa vadede 72 doların yeniden hedeflenebileceğini söyledi.
Kaya, gümüşte uzun vadeli beklentisinin ise oldukça yüksek olduğunu belirterek 2028 yılı sonuna kadar 150 doların üzerinde bir hareket beklediğini ifade etti. Gümüşün volatilitesine dikkat çeken Kaya, fiyatın 200 hatta 250 dolara ulaşabileceğini söyledi.
Altının 8.000-9.000 dolar seviyelerine ulaşması halinde gümüşte 300 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.
Bitcoin'deki teknik görünüme de değinen Kaya, kripto para biriminin düşen trendi kırdığını veya kırmak üzere olduğunu söyledi. Bitcoin'in 65.000 doların üzerinde kalması halinde 67.000-68.000 dolar seviyelerinin test edilebileceğini belirten Kaya, yükselişin güç kazanması için ise 70.500 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini ifade etti.
Kaya, Bitcoin açısından Ekim 2026 tarihinin takip edilmesi gerektiğini belirterek bu tarihten sonra bir sıçrama yaşanabileceğini, ancak hareketin daha önce de gerçekleşebileceğini söyledi.
BORSADA 14.100 DESTEĞİ İZLENECEK
Borsa tarafında 14.100 seviyesinin önemli destek olduğunu belirten Kaya, 14.000 seviyesinin üzerinde kalıcılığın endeksi 14.600 seviyesine taşıyabileceğini söyledi. 14.600 seviyesinde kar satışlarının gündeme gelebileceğini ifade eden Kaya, özellikle 13.000 seviyelerine yakın bölgelerden alım yapan yatırımcıların bu seviyelerde kar satışı değerlendirebileceğini belirtti.
Kaya, Orta Doğu'daki gerilimin piyasalardaki etkisinin uzun sürmesini beklemediğini söyledi. Petrol fiyatlarının geçmişte 100 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından yaşanan gevşemelere dikkat çeken Kaya, benzer şekilde mevcut süreçte de piyasalardaki tansiyonun düşmesini beklediğini ifade etti.
Uzun vadeli yatırım perspektifinde ise altın ve gümüş pozisyonlarının korunması gerektiğini belirten Kaya, bu varlıkları "sigorta" olarak gördüğünü söyledi.