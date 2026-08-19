Altının geleceği seviyeyi açıkladı: Tuna Kaya net rakam verdi

Kaya, küresel para arzının mevcut durumuna göre altının ons fiyatında olması gereken seviyenin 5.500 dolar olduğunu savundu. Mevcut fiyatın bu seviyeye kıyasla yaklaşık 1.000 dolar iskontolu olduğunu belirten Kaya, 1 ons altının 31,1 grama denk geldiğini de hatırlattı.

Küresel tahvil piyasasındaki faiz artışına rağmen altının 4.000 dolar seviyesinden toparlandığını, gümüşün de benzer şekilde güç kazandığını ifade eden Kaya, bunun nedenini devletlerin yüksek faizlerle borçlarını çevirmekte zorlanacağı beklentisiyle açıkladı.

Kaya, "Bunlar, bu devletlerin ilerleyen dönemde bu faizle parayı çeviremeyeceklerini düşünüyorlar. Çevirmek için de para basacaklar. Altın ve gümüş, özellikle altın, bunu önümüzdeki dönem adına fiyatlıyor" dedi.