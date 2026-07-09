Altın fiyatları son zamanlarda sert gerileme yaşarken, yatırımcıların “Düşüş devam edecek mi?”, “Şimdi alım için beklemek mi lazım?” ve “Yeni dip seviyeler görülecek mi?” soruları yeniden gündeme geldi.l
Altının geleceği seviye ortaya çıktı: Şirin Sarı rakam vererek açıkladı
Altın ve Piyasalar uzmanı Şirin Sarı, altının gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarı, altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, merkez bankalarının faiz politikaları ve haziran ayında altın fonlarından yaşanan büyük çıkışlar, altındaki düşüşün temel nedenleri olarak öne çıkıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Haber7’ye yaptığı açıklamada üç ana baskı unsuruna dikkat çekti.
ALTINI BASKILAYAN ÜÇ ÖNEMLİ FAKTÖR
Sarı’ya göre altın fiyatlarındaki geri çekilmede ilk sırada Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim yer alıyor. Petrol sevkiyatına yönelik endişeler petrol fiyatlarını yukarı çekerken, artan petrol enflasyon baskısını da beraberinde getiriyor. Bu durum merkez bankalarını faizleri yüksek tutmaya zorluyor ve altın üzerinde baskı yaratıyor.
İkinci önemli neden ise altın yatırım fonlarından yaşanan çıkışlar. Sarı, haziran ayında fonlardan ciddi miktarda para çıktığını belirterek, “Petrol fiyatları gerilediğinde bazı ülkeler ve büyük yatırımcılar stoklarını artırmak için altın sattı. Bu da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı” dedi.
Üçüncü baskı unsuru ise Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına başlaması. Sarı, küresel fonların bir kısmının dolardan çıkıp Japon yeni varlıklara yöneldiğini ifade ederek, “Ucuz para döneminin sona ermesi altın üzerinde ek satış baskısı oluşturdu” diye konuştu.
DESTEKLEYİCİ UNSURLAR DA VAR
Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen altının tamamen desteksiz olmadığını vurgulayan Sarı, merkez bankalarının fiziki altın alımlarını sürdürmesinin ve jeopolitik risklerin devam etmesinin fiyatları destekleyen en önemli unsurlar olduğunu söyledi.
‘BU DÖNEM ALTIN BİRİKTİRME DÖNEMİ’
Şirin Sarı, özellikle düğün yapacaklar ve altın borcu bulunanlar için mevcut dönemin fırsat sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Altın fiyatları, gram altın dahil düşüyor. Bundan sonraki süreçte kademeli alım en doğru strateji olacak. Gram altında 6 bin TL’nin altında fiyatlamalar da görebiliriz. Önümüzdeki 1-1,5 yıllık süreçte altını biriktirme, altın borcunu kapatma ve ihtiyaçları karşılama dönemi olarak değerlendirebiliriz. Merkez bankaları faiz indirimlerine başladığında altında yeniden değerlenmeler göreceğiz. Bu yüzden bu dönem altını biriktirme dönemi.”
Sarı, ocak ayındaki zirve seviyelerden (gram altında 8.300 TL, ons altında 5.600 dolar) alım yapanlara da seslendi:
“Şu andan itibaren altın yüzde 15-20 bandında daha gerileme yapabilir. Bu seviyelerden satıp daha düşükten almak riskli. Çünkü dünyada jeopolitik riskler devam ediyor. Altın yatırımcısı, merkez bankalarının faiz indirim sürecine kadar yatay bir seyir izleyebilir. Bu süreç 6 ay da olabilir, 1,5-2 yıl da sürebilir. Muhtemelen 1 yıllık bir yatay dönem göreceğiz.”
YIL SONU TAHMİNLERİ
Şirin Sarı, sene sonuna kadar ons altında 3.500-4.000 dolar bandının takip edilebileceğini, gram altında ise 6 bin TL’nin altındaki seviyelerin gündeme gelebileceğini tahmin etti.
Uzman, jeopolitik risklerin ve merkez bankası alımlarının altını desteklemeye devam edeceğini, ancak kısa vadede faiz politikaları ve fon çıkışlarının baskısını hissettireceğini vurguladı.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.