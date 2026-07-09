Altının geleceği seviye ortaya çıktı: Şirin Sarı rakam vererek açıkladı

Sarı, ocak ayındaki zirve seviyelerden (gram altında 8.300 TL, ons altında 5.600 dolar) alım yapanlara da seslendi:

“Şu andan itibaren altın yüzde 15-20 bandında daha gerileme yapabilir. Bu seviyelerden satıp daha düşükten almak riskli. Çünkü dünyada jeopolitik riskler devam ediyor. Altın yatırımcısı, merkez bankalarının faiz indirim sürecine kadar yatay bir seyir izleyebilir. Bu süreç 6 ay da olabilir, 1,5-2 yıl da sürebilir. Muhtemelen 1 yıllık bir yatay dönem göreceğiz.”