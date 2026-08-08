Altın piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların takibinde kalmaya devam ederken, piyasa uzmanı Bayram’dan altın sahiplerine ve yeni alım yapmayı düşünenlere dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Altının 8 bin liraya yükseleceği zamanı açıkladı: Muhammed Bayram tarih verdi
Ekonomist Muhammed Bayram, katıldığı bir televizyon programında altın fiyatlarındaki son yükselişi değerlendirirken yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Gram altının yaklaşık bir aydır 6 bin lira seviyelerinde güçlü bir destek oluşturduğunu belirten Bayram, yüksek seviyelerden piyasaya giren vatandaşların panikle satış yapmaması gerektiğini vurguladı. Mevcut fiyatların orta vadede hâlâ önemli bir alım fırsatı sunduğuna işaret eden uzman, yıl sonunda gram altının 8 bin ila 8 bin 500 lira aralığına ulaşabileceğini öngördü.
Daha önce 6 bin lira bandından alım yapan yatırımcıların bugün itibarıyla yüzde 10 civarında bir kâr elde ederek 6 bin 600 lira seviyelerinden satış yapabileceğini ifade eden Bayram, altının gelecekteki seyrini belirleyecek ana etkenlerin küresel gelişmeler olduğunu söyledi.
Özellikle ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalar açısından kritik bir eşik olduğunu belirten uzman isim, verinin beklentiler doğrultusunda gelmesi halinde Fed’in faiz indirimi beklentilerinin iyice güçleneceğini dile getirdi. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayında olası bir faiz indirimine gitmesi durumunda ise gram altının hızla en az 8 bin lira seviyesine fırlayabileceğini kaydetti.
Gram altını 8 bin lira gibi tepe noktalardan alıp düşüşle birlikte zararda bekleyenler için ise çözümün kademeli alımda yattığını belirten Bayram, ortalama maliyet düşürme stratejisine dikkat çekti.
Örneğin 100 bin liralık yatırımını 8 bin liradan yapan bir kişinin, aynı miktarda alımı 6 bin lira seviyesinden tekrarlaması durumunda ortalama maliyetini 7 bin liraya çekebileceğini aktaran uzman, fiyatların 7 bin liranın üzerine çıkmasıyla birlikte zararın kâra dönüşeceğini vurguladı.
Mevcut 6 bin 500 lira bandındaki altının yıl sonunda enflasyonun üzerinde bir getiri vaat ettiğini söyleyen Bayram, yatırımcılara kredi veya borç parayla altın almamaları, birikimlerini tek bir araca bağlamayarak kademeli hamleler yapmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.
Öte yandan jeopolitik risklerin de altın fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olduğunu ifade eden Bayram, ABD ile İran arasındaki olası bir mutabakatın piyasaları anında hareketlendirebileceğini uyardı. Anlaşmanın sağlanması halinde gram altının geceden sabaha 7 bin 500 lira seviyelerine kadar tırmanabileceğini belirten uzman, bu tür gelişmelerin yıl sonu hedeflerine ulaşmayı daha da kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.