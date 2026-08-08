Altının 8 bin liraya yükseleceği zamanı açıkladı: Muhammed Bayram tarih verdi

Öte yandan jeopolitik risklerin de altın fiyatları üzerinde doğrudan belirleyici olduğunu ifade eden Bayram, ABD ile İran arasındaki olası bir mutabakatın piyasaları anında hareketlendirebileceğini uyardı. Anlaşmanın sağlanması halinde gram altının geceden sabaha 7 bin 500 lira seviyelerine kadar tırmanabileceğini belirten uzman, bu tür gelişmelerin yıl sonu hedeflerine ulaşmayı daha da kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.