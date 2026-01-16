Piyasalar haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ancak düşüşe rağmen altın ve gümüş haftayı pozitif kapatmaya hazırlanıyor.

Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında avantajlı görülse de güçlü veriler Fed’in faiz indirimini öteleyeceği algısını besledi. Öte yandan jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi de altının “güvenli liman” cazibesini zayıflattı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki protestolara yönelik baskılarda can kayıplarının azaldığı bilgisini aldığını ve toplu infaz planı olduğuna inanmadığını söyledi.

Altının ons fiyatı rekor seviyelerin ardından düşüşe devam ediyor. Yüzde 0,05 düşüşle 4 bin 603 dolara gelen ons altın bu seviyede günü bu seviyede kapatması durumunda haftayı yüzde 2,72 kazançla bitirecek.

Gram altın ise yüzde 0,06 artışla 6 bin 401 liraya geldi.

GÜMÜŞ SERT DÜŞÜŞE RAĞMEN HAFTAYI KAZANÇLA KAPATACAK

Gümüş ise 93 dolarlık rekor seviyenin ardından sert düşüşle geri çekildi. Gümüşün ons fiyatı güne yüzde 1,20 düşüşle 91,35 dolara geldi. Gümüş, mevcut durumda günü kapatırsa haftayı yüzde 14,14 kazançla kapatacak.

Değerli metaller cephesindeki satışlar platin ve paladyuma da yansıdı. Spot platin yaklaşık yüzde 2 düşüşle 2 bin 363,11 dolara inerken, paladyum yüzde 0,8 kayıpla 1.786,13 dolardan işlem gördü.