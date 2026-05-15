15 Mayıs 2026 Cuma
Altın ve gümüş çakıldı: Yatırımcılar ne yapacağını şaşırdı

Altın ve gümüş çakıldı: Yatırımcılar ne yapacağını şaşırdı

Trump-Şi zirvesinin piyasalarda beklenen etkiyi verememesi ve Batı Asya'daki jeopolitik belirsizlikler, değerli metallerde sert bir çözülmeyi beraberinde getirdi. Altın ve gümüş fiyatları son dönemlerin en düşük seviyelerine geriledi.

Altının ons fiyatı, Batı Asya’daki savaş ile ilgili diplomatik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz artırımı beklentilerinin etkisiyle yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti.

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün yüzde 2,42 düşüşle 4 bin 600 doların altına geriledi. Bu yöntemle altın, 6 Nisan tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA SERT KAYIP

Altındaki düşüşe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert kayıplar meydana geldi.

Spot piyasada gümüşün ons fiyatı yüzde 6’dan fazla düşüş göstererek 77 dolar seviyesine indi.

TRUMP-Şİ ZİRVESİ PİYASALARI TATMİN ETMEDİ

Analistler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Pekin’de yapılan zirveden somut bir sonuç çıkmamasının küresel belirsizliği yükselttiğini belirtti.

Yatırımcı beklentilerinin karşılanmaması sonrasında petrol fiyatlarının cuma günü yeniden yükselişe geçtiğine dikkat çekildi.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon baskılarını yükselterek merkez bankalarının para politikalarında sıkı duruşlarını koruyacağı beklentisini güçlendirdiğini belirtti.

Batı Asya’da şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından değişen faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu kaydedildi.

Mevcut beklentilere göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerini askıya alacağı, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) ise faiz artırımlarını sürdüreceği öngörülüyor.

GÜÇLÜ DOLAR DEĞERLİ METALLERİ BASKILIYOR

Değerli metallerin dolar cinsinden fiyatlanması sebebiyle doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Güçlü dolar, farklı para birimleri kullanan yatırımcılar açısından maliyetleri artırırken küresel talebin zayıflamasına neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
