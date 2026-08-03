ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri adımları olası bir diplomatik anlaşmaya zemin hazırlamak amacıyla ertelemesi, petrol fiyatlarında düşüşe yol açarken altın fiyatlarında ise pazartesi gününün ilk saatlerinde yukarı yönlü bir ivme yarattı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Ağustos 2026)
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası saldırıları bir anlaşma fırsatı yaratmak amacıyla ertelemesi ve petrol fiyatlarındaki gerileme, altın fiyatlarında ani bir yükselişi tetikledi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altın kaç TL oldu?Cemile Kurel
İç ve dış piyasalardaki jeopolitik gelişmelerle birlikte vatandaşlar ve yatırımcılar "Çeyrek altın, gram altın ve yarım altın bugün kaç lira?" sorusunun yanıtını arıyor.
Haftanın ilk işlem gününe girerken gram altın 6.206 TL seviyesinden, uluslararası piyasalarda ons altın ise 4.066 dolar seviyesinden güne başladı. Piyasaların gün içerisindeki seyri ve çeyrek ile yarım altındaki anlık hareketlilik yakından takip ediliyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.206,39 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.128,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.256,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 39.999,91 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.326,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 100.306,51 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.066,01 dolar
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.