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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabındaki son maçında İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

FİLENİN EFELERİ GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Belgrad'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-17 kaybeden milliler, sonraki setleri 25-22, 25-16 ve 25-19 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

TARİHİNDE İLK KEZ FİNALLERE KALDI

Filenin Efeleri grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7 sırada yer almayı başaran ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne yükseldi.

Turnuvada daha önce 2024 yılında 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan milliler, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle organizasyonu tamamlamıştı. 2026'daki çıkış, Filenin Efeleri'nin VNL tarihindeki en başarılı performansı oldu.

FİNALLER ÇİN'DE OYNANACAK

VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

Ev sahibi Çin, sıralamanın son basamağında yer almasına rağmen finallere doğrudan katılacak. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi ise grup aşamasındaki diğer karşılaşmaların tamamlanmasının ardından belli olacak.