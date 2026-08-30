Kaynak: İHA

Kaza, kent merkezi Şükrü Çelikalay Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AJR 335 ve 01 UU 086 plakalı otomobiller henüz belirlenemeyen bir nedenle alt geçit de çarpışırak devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, araçlarda sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada alt geçitteki beton bariyerlerde zarar görürken, kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.