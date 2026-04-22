Rockets’ta milli oyuncu Alperen Şengün, 20 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 2 blokla double double performans sergilemesine rağmen mağlubiyetin önüne geçemedi.

Lakers’ta LeBron James 28 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist üretirken Marcus Smart 25 sayıyla katkı sağladı.

76ERS, CELTİCS KARŞISINDA SERİYİ EŞİTLEDİ

Doğu Konferansı play-off serisinde Philadelphia 76ers, Boston Celtics’i deplasmanda 111-97 mağlup ederek durumu 1-1’e getirdi.

76ers’ta VJ Edgecombe 30 sayı ve 10 ribauntla oynarken Tyrese Maxey 29 sayı kaydetti. Milli oyuncu Adem Bona ise 3 ribaunt ve 1 blokluk katkı verdi.

Celtics’te Jaylen Brown’ın 36 sayısı sonuç için yeterli olmadı.

BLAZERS, SPURS KARŞISINDA 1-1 EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs’u deplasmanda 106-103 yenerek Batı Konferansı play-off serisini 1-1’e getirdi.

Blazers’ta Scoot Henderson 31 sayıyla galibiyette öne çıktı.

Spurs’ta Stephon Castle 18 sayı üretirken Victor Wembanyama ikinci çeyrekte yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.