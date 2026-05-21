21 Mayıs 2026 Perşembe
2024'te veda etmişti... Alman efsanesi 2026 Dünya Kupası için geri döndü

Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın Galatasaraylı yıldız Leroy Sane'ye de yer verdiği aday kadrosunda sürpriz bir isim göze çarptı.

Almanya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu'nda mücadele edecek olan Almanya'nın 26 kişilik kadrosunda dikkat çeken isimler yer aldı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann kamuoyunda çokça eleştirilere maruz kalmasına rağmen Leroy Sane tercihinden bir kez daha vazgeçmedi.

30 yaşındaki Galatasaraylı yıldız Dünya Kupası'nda Nagelsmann'ın önemli silahlarından biri olacak.

Nagelsmann'ın asıl dikkat çeken tercihi ise kaleci pozisyonunda oldu. Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan Bayern Munih kalecisi Manuel Neuer, milli takıma geri döndü.

2024 yılında yayınladığı veda mesajıyla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Neuer'in geri dönüşü Almanya'da büyük yankı uyandırdı.

40 yaşındaki deneyimli kaleci, Almanya Milli Takımı ile son maçına 5 Temmuz 2024'te Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya karşı çıkmıştı.

Bugüne kadar toplam 124 maçta milli takım formasını giyen Manuel Neuer, 2014'te Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda da kritik rol oynamıştı.

Nagelsmann Neuer'in geri dönüşünü şu sözlerle yorumladı:

“Herkes Manu’nun ne tür bir auraya sahip olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, bir takıma neler kattığını biliyor. Takıma yardımcı olacak.”

