Alman kimya devi Henkel, Hollanda merkezli özel kaplama üreticisi Stahl Holdings’i satın almak üzere özel sermaye şirketi Wendel ile anlaşmaya vardı.

Yaklaşık 2,1 milyar euro (2,5 milyar dolar) değerindeki bu satın alma ile Henkel, yapıştırıcı teknolojileri birimini stratejik olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında, Stahl’ın yüzde 30’undan fazlasını elinde bulunduran BASF ve Clariant da hisselerini devredecek.

Henkel CEO’su Carsten Knobel, Forbes'in haberine göre, Stahl'ın yaklaşık bin 700 çalışanı bulunan Stahl Holdings’i satın almanın şirketin pazar konumunu pekiştireceğini vurgularken; piyasalar satın alma haberini olumlu karşıladı. Sektör temsilcileri, artan maliyetler ve küresel rekabet nedeniyle kimya sektöründe benzer konsolidasyonların devam edeceğini öngörüyor. Wendel ve Carlyle Group, 2006 yılında Stahl'ı 520 milyon euroya satın almıştı.