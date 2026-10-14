Yeniçağ Gazetesi
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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın

Bayrampaşa Baltaş Sanayi Sitesi’nin en üst katında çıkan yangın kentin birçok yerinden görüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında çok sayıda araç ve iş yeri ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 1

Bayrampaşa’da sanayi sitesinin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından yükselen yoğun duman birçok ilçeden görüldü.

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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 2

Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan Baltaş Sanayi Sitesi'nin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun duman birçok ilçeden görülürken, sanayi sitesi esnafı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında bazı araçların yandığı ve iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.

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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 5
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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 6
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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 7
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Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın - Resim: 8
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