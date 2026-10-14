Bayrampaşa’da sanayi sitesinin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından yükselen yoğun duman birçok ilçeden görüldü.
Alevler en üst katı sardı: Bayrampaşa Sanayi Sitesi'nde yangın
Bayrampaşa Baltaş Sanayi Sitesi’nin en üst katında çıkan yangın kentin birçok yerinden görüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında çok sayıda araç ve iş yeri ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.Kaynak: DHA
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Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan Baltaş Sanayi Sitesi'nin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun duman birçok ilçeden görülürken, sanayi sitesi esnafı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında bazı araçların yandığı ve iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi.
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