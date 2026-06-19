Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti

Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti

Gökçeada’da su kuşu sayısında alarm zilleri çalıyor. 2026 Kış Ortası Sayımı’nda geçen yıla göre dramatik düşüş yaşandı.

Kaynak: DHA
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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 1

Çanakkale’de 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirildi. Kuş sayımları sırasında özellikle Gökçeada'da büyük bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 2

Kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Geçen seneye göre Gökçeada'da büyük bir düşüş var. 3 binli sayılardan artık binin altına kadar düştü. Bunun sebebini de alandaki suyun çok fazla olmasına bağlıyorum" dedi.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 3

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde su kuşlarının envanterine yönelik olarak, su kuşları için önem arz eden alanlarda KOSKS gerçekleştirdi.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 4

Bu sene kuş sayılarında fazla bir artış yaşanmadığını söyleyen yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Cenk Polat, özellikle Gökçeada’daki kuş sayısında büyük bir düşüş yaşandığını belirtti.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 5

Kuş sayımlarını her sene Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Polat, "6 yıla baktığımızda aslında sayılar çok oynama gözlemlemedik.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 6

Ama geçen seneye göre Gökçeada'da büyük bir düşüş var. 3 binli sayılardan binin altına kadar düştü. Bunun sebebini de alandaki suyun çok fazla olmasına bağlıyorum.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 7

Su çok fazla olunca kuşlar beslenecek alan bulamıyor ve Gökçeada'ya çok fazla uğramıyor. Suyun fazla olması sevindirici ama suyun fazla olması nedeniyle kuşlar orayı kullanmıyor" dedi.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 8

Polat, "Sayım sırasında nesli tehlike altında türlere rastlamadık. Türkiye'de şu an 44 türünün nesli tehlike altında. Alana gelen bütün türler için nesli tehlike altında diyebiliriz.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 9

Çünkü hepsinin sayısı her geçen gün azalıyor. Sulak alanlara, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bütün kuşların sayısı her sene azalıyor. Onun için hepsine aynı gözle yaklaşıyoruz" diye konuştu.

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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 11
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Alarm veren düşüş: Kuşlar Gökçeada’yı terk etti - Resim: 12
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