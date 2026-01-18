Süper Lig'de 2. yarı heyecanı başladı. Ligin tek namağlup takımı olan Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

18 Ocak Pazar günü Alanya Oba Stadı’nda oynanacak ve 20.00’de başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Ev sahibi Alanyaspor’da Yusuf, Enes, İzzet, Bedirhan ve Viana forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise En-Nesyri, Brown, Levent, Musaba ve Szymanski kadroda yer almıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Ertuğrul; Lima, Aliti, Ümit; Hadergjonaj, Maestro, Ruan, Janvier; Hagi, Ui-jo, Güven

Fenerbahçe: Ederson; Skriniar, Oostervelde, Semedo; Mert, Guendouzi, İsmail, Kerem; Talisca, Asensio; Duran