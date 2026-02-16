

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valisi Murat Duru, valilik görevine atanmasını göremeden hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyaret etti. Duru, annesine verdiği “Bu unvanı sana hediye edeceğim” sözünü mezarı başında yerine getirdiğini belirterek duygusal ifadeler kullandı.

Aksaray Valisi Murat Duru, merhum annesine yönelik paylaştığı mesajla hem Aksaray’da hem de sosyal medyada derin bir duygu atmosferi oluşturdu. Yoğun görev temposu nedeniyle uzun süredir gerçekleştiremediği mezar ziyaretini bugün yaptığını belirten Vali Duru, annesine verdiği sözü tutmanın huzurunu yaşadığını ifade etti.

“ANACIĞIMA HEDİYEM”

Vali Murat Duru paylaşımında, annesinin hayatı boyunca kendisine iyiliği öğütlediğini ve duasını hiç eksik etmediğini vurguladı. Duru, valilik unvanının kendisine nasip olması halinde bunu annesine ithaf edeceğini daha önce dile getirdiğini hatırlattı.

Vali Duru mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aksaray Valiliğine atanmamı göremeden bir ay önce ebedi aleme göç eden anacığımın mezarını aşırı yoğunluğum sebebiyle bugün ziyaret edebildim.

Ne yapsam hakkını ödeyemeyeceğim, bizlere her daim ‘iyilik yap evladım’ diye öğüt vermiş, duasını üzerimizden hiç eksik etmemiş anacığıma Mevlam valilik unvanını nasip ederse bu unvanı sana hediye edeceğim demiştim.

Bugün anacığıma verdiğim o sözü mezarı başında yerine getirmemi ve hediye etmemi sağlayan Rabbime binlerce şükürler olsun.

Nurlar içinde uyu nur yüzlü anacağızım…”

SÖZLER DUYGU SELİ OLUŞTURDU

Vali Duru’nun paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Mesaj, birçok vatandaş tarafından “vefa”, “evlatlık görevi” ve “anne duasının kıymeti” yorumlarıyla karşılık buldu.

VEFA VURGUSU

Kamu görevlerinin yoğunluğu içinde ailesine verdiği sözü yerine getirdiğini ifade eden Duru’nun sözleri, makamların ötesinde insani değerlerin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Vali Murat Duru’nun bu anlamlı ziyareti ve annesine ithaf ettiği mesajın, uzun süre kamuoyunda konuşulması ve hafızalarda yer etmesi bekleniyor.