Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalara Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, TEM ve Çevik Kuvvet ekipleri katıldı. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan sabit ve hareketli yol kontrolleri ile umuma açık işyerleri mercek altına alındı. Uygulamalar kapsamında durdurulan araçlarda kontrol yapılırken, şahısların kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde, genel asayişi ve kamu düzenini bozabilecek unsurlara yönelik titiz incelemeler yapıldı.

Yetkililer, yılbaşı öncesinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.