Yeniçağ Gazetesi
19 Ağustos 2026 Çarşamba
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AKOM uyardı: Her şey öğle saatlerinde olacak

Afrika ve Basra ortaklığıyla gelen çifte sıcak hava dalgası önümüzdeki 7-10 gün boyunca İstanbul'u etkisi altına alacak; termometreler 35 dereceye tırmanırken uzmanlar kronik hastalar, yaşlılar ve çocukları öğle saatlerinde güneşe çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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AKOM uyardı: Her şey öğle saatlerinde olacak - Resim: 1

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Türkiye genelini etkisi altına alacak yeni bir sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

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AKOM uyardı: Her şey öğle saatlerinde olacak - Resim: 2

Yayınlanan rapora göre kentte önümüzdeki 7 ila 10 gün boyunca hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olacak.

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​Günün detayları (19 Ağustos Çarşamba)


​Sıcaklık Değerleri: Gün içinde termometrelerin öğle saatlerinde 31°C'ye kadar çıkması beklenirken; sabah 25°C, akşam 24°C ve gece saatlerinde 22°C seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor.

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​Nem ve rüzgar: Havadaki nem oranı %45 ile %85 arasında değişkenlik gösterecek. Rüzgarın poyrazdan orta kuvvette, zaman zaman ise sert (10-30 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

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​Deniz suyu sıcaklığı: İstanbullular için deniz suyu sıcaklığı 23°C olarak ölçüldü.

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​HAFTALIK TAHMİN

Yağış yok, sıcaklık artıyor

​Önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıkların ise 31°C ile 35°C aralığında tırmanacağı belirtildi.

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Tarih hava durumu sıcaklık (Min / Max) yağış durumu

20.08.2026 Perşembe Az Bulutlu ve Açık22°C / 33°C Yağış Beklenmiyor
21.08.2026 Cuma Az Bulutlu ve Açık21°C / 31°C Yağış Beklenmiyor
22.08.2026 Cumartesi Az Bulutlu ve Açık22°C / 31°C Yağış Beklenmiyor

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23.08.2026 Pazar Az Bulutlu ve Açık22°C / 32°C Yağış Beklenmiyor

24.08.2026 Pazartesi Az Bulutlu ve Açık22°C / 33°C Yağış Beklenmiyor

25.08.2026 Salı Az Bulutlu ve Açık23°C / 34°C Yağış Beklenmiyor

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AKOM uyardı: Her şey öğle saatlerinde olacak - Resim: 9

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak yüksek sıcaklıklar ve nem nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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