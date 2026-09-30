AKOM saat saat uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor (30 Eylül 2026)

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, haftanın en kritik günü 2 Ekim Cuma olacak. Cuma günü il genelinde yer yer kuvvetli gökgürültülü sağanak yağmur geçişleri beklenirken, yağış miktarının metrekareye 20 ila 50 kg arasında düşeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 15°C ile 19°C arasında olması bekleniyor.