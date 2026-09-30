İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre İstanbul için güncel hava tahmin raporunu açıkladı.
AKOM saat saat uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor (30 Eylül 2026)
AKOM'dan İstanbul için fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi. Bugün poyrazın fırtına şeklinde eseceği kentte, yarın akşam saatlerinden itibaren yeniden başlayacak yağışların, Cuma günü metrekareye 50 kilograma kadar düşeceği bildirildi.Dilem Taştan
Hafta başından bu yana etkili olan serin ve yağışlı havanın, hafta sonuna kadar kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
30 Eylül Çarşamba günü itibarıyla gün içerisinde sıcaklıkların 14°C ile 20°C arasında değişeceği; nem oranının ise %60-90 seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Gün içinde rüzgarın poyrazdan fırtına şeklinde (30-65 km/s) eseceği ve metrekareye 3 ila 10 kg yağış düşebileceği bildirildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 20°C olarak ölçüldü.
Açıklamada, bugün mola vermesi beklenen yağışların, 1 Ekim Perşembe akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak yeniden başlayacağı ifade edildi.
AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, haftanın en kritik günü 2 Ekim Cuma olacak. Cuma günü il genelinde yer yer kuvvetli gökgürültülü sağanak yağmur geçişleri beklenirken, yağış miktarının metrekareye 20 ila 50 kg arasında düşeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların ise 15°C ile 19°C arasında olması bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA AÇIYOR
3 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde görülecek hafif yağışın (3-10 kg/m²) ardından, yağışlı havanın bölgeyi terk etmesi bekleniyor.
4 Ekim Pazar gününden itibaren yağış beklenmezken, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sıcaklıkların ise kademeli olarak artarak 22°C seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.
HAFTALIK HAVA TAHMİN ÖZETİ
1 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu (14°C - 20°C / Yağış: 5-12 kg/m²)
2 Ekim Cuma: Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağmurlu (15°C - 19°C / Yağış: 20-50 kg/m²)
3 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu (16°C - 20°C / Yağış: 3-10 kg/m²)
4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu (14°C - 22°C / Yağış beklenmiyor)
5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu (15°C - 21°C / Yağış beklenmiyor)
6 Ekim Salı: Parçalı ve az bulutlu (15°C - 22°C / Yağış beklenmiyor)
Yetkililer, özellikle Cuma günü yaşanabilecek kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.