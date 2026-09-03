AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta boyunca kısa süreli ve yerel geçişler haricinde genel olarak az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
AKOM alarm verdi: İstanbul'da o tarihe dikkat, sağanak geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 3 Eylül 2026 Perşembe günü itibariyle 7 günlük güncel hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da o tarihe dikkat, sağanak geliyor...Dilek Taşdemir
AKOM'un açıklamasına göre Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esen rüzgarlar, kuzeyin nispeten serin havasını şehre taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani oluyor.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ VE DETAYLAR
04.09.2026 Cuma: Hava durumu parçalı bulutlu, yerel yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı 21 ile 28 derece arasında olurken, yağış miktarının1-3 kg arasında olması bekleniyor.
05.09.2026 Cumartesi: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı 21 ile 30 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor
06.09.2026 Pazar: Az bulutlu ve açık (Min: 21°C, Max: 31°C / Yağış beklenmiyor)
07.09.2026 Pazartesi: Hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın 21 ile 29 arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
08.09.2026 Salı: Hava durumu açık olacak. Sıcaklığın 20 ile 28 derece arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
09.09.2026 Çarşamba: Hava durmu Açık. Sıcaklığın 20 ile 27 derece arasında olması beklenirken, yağış beklenmiyor.
AKOM'un yayınladığı rapora göre, özellikle Cuma günü (4 Eylül) görülecek kısa süreli ve yerel sağanak geçişlerine (1-3 kg arası yağış) karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
AKOM hafta sonundan itibaren İstanbulluları yeniden açık ve güneşli bir havanın beklediğini belirtti.