İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için güncel ve haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
AKOM açıkladı: İstanbul’da hava değişiyor
Hafta başından bu yana İstanbul’u etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası megakenti terk ediyor. AKOM'un yayımladığı son rapora göre, önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken, poyraz sert esecek. Pazar gününün ardından sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek.Dilem Taştan
Hafta başından bu yana megakenti etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası etkisini kaybederken, yeni haftada yerini daha sıcak ve güneşli günlere bırakıyor.
4 Ekim Pazar gününe ait verilere göre gün içinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının gün içinde sabah 15°C, öğle saatlerinde 21°C, akşam 18°C ve gece saatlerinde 16°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.
Nem oranının %55 ile %90 arasında değişeceği günde, poyrazdan esecek rüzgarın saatte 30-60 km hıza ulaşarak yer yer sert ve fırtınamsı şekilde etkili olacağı bildirildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 20°C olarak ölçüldü.
AKOM’un "Dikkat" başlığıyla paylaştığı detaylarda, geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıklarının 16-18°C bandına kadar gerileyerek mevsim normallerinin altında seyrettiği hatırlatıldı.
Önümüzdeki bir hafta boyunca bölgede yağış beklenmediği, gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı ve termometrelerin yeniden 22-24°C aralığına yükseleceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken yağış beklenmiyor:
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN HAVA DURUMU TABLOSU
5 Ekim Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 15°C / En yüksek: 22°C)
6 Ekim Salı: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 15°C / En yüksek: 23°C)
7 Ekim Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 16°C / En yüksek: 22°C)
8 Ekim Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu (En düşük: 15°C / En yüksek: 21°C)
9 Ekim Cuma: Parçalı ve çok bulutlu (En düşük: 17°C / En yüksek: 24°C)
10 Ekim Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 17°C / En yüksek: 25°C)