AK Parti'de İzmir pazarlığı devam mı ediyor?

Ancak bu bilginin, Erdoğan'ın daha önce İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki belediye başkanlığı süreciyle ilgili yaptığı teyitli ve yüzde 100 doğru bir kulis bilgisine benzer bir kaynaktan duyulduğunu, fakat bu son iddianın henüz tam doğrulanmadığını vurguladı.