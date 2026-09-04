İsmail Küçükkaya Sözcü TV'de yayınlanan "Günaydın Türkiyem" programında aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Tugay'ın belediye başkanlığındaki çalışmalarından memnun olduğu ve kendisini AK Parti'ye kazandırmak istediği kulislerde konuşuluyor.
AK Parti'de İzmir pazarlığı devam mı ediyor?
İsmail Küçükkaya, kulislerde konuşulan çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi planlamalarına yönelik edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Küçükkaya'nın verdiği isim dikkat çekti.Dilek Taşdemir
İzmir’deki AK Partili isimlerin bir kısmının bu duruma olumlu baktığı, bir kısmının ise karşı çıktıği belirtiliyor.
Kulislerdeki en dikkat çeken iddia ise, Tugay'ın görev süresi sonunda bir sonraki seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmek istediği, buna karşılık bazı çevrelerin ise "Gel şimdi AK Parti'li belediye başkanı olarak hizmet et, ancak bir sonraki seçimde milletvekili ol" şeklinde önerilerde bulunduğu yönünde.
İsmail Küçükkaya, aktardığı bu bilgilerin henüz tam anlamıyla teyit edilmediğini, kimseye bu konuyu bizzat sormadığını ifade etti.
Ancak bu bilginin, Erdoğan'ın daha önce İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki belediye başkanlığı süreciyle ilgili yaptığı teyitli ve yüzde 100 doğru bir kulis bilgisine benzer bir kaynaktan duyulduğunu, fakat bu son iddianın henüz tam doğrulanmadığını vurguladı.
İsmail Küçükkaya'nın açıklamasının tamamı şöyle;
"Bence Erdoğan istiyor ama yokluyor Cemil Tugay'ın gelişini. Bence Cemil Tugay da gelmek istiyor. Düğüm şurada: Cemil Tugay şimdi geçerse bir sonraki seçimde AK Parti'nin adayı olmak istiyor...
Ama ona da diyorlar ki; 'gel şimdi AK Partili belediye başkanı olarak hizmetlerde bulun ama bir sonraki seçimde milletvekili ol.'"