Astrofizikçiler, dünya dışı yaşamın nasıl başladığına ve organik maddelerin nasıl ortaya çıktığına dair ezber bozan yeni bir bulguya ulaştı. Samanyolu Galaksisi’nin merkez bölgesine yakın bir konumdaki yıldızlararası bulutta, bilim tarihinde ilk defa "gerçek şeker" molekülü saptandı.
Ahudududaki şeker uzayda çıktı: Dünya dışı yaşamın sırrı bu molekülde mi?
Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki bir gaz bulutunda ilk kez eritriloz adlı gerçek şeker molekülü keşfedildi. Uzmanlar, uzayda tespit edilen bu organik bileşenin Dünya dışı yaşamın kökeni ve DNA'nın yapı taşlarının oluşumu için kritik bir adım olduğunu belirtiyor.Kaynak: AA
Nature Astronomy adlı prestijli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, İspanya Astrobiyoloji Merkezi’nde görev yapan astrokimyacı Izaskun Jimenez-Serra öncülüğündeki uluslararası bir ekip yer aldı.
Araştırmacılar, iki gelişmiş radyo teleskobunu kullanarak galaksi merkezinde yer alan gaz ve toz yığınlarından yayılan radyo frekanslarını mercek altına aldı. Uzay boşluğundaki moleküler hareketlerin ürettiği frekans modelleri, laboratuvar ortamında kayıtlı olan moleküler verilerle kıyaslandı.
Bu analizler sonucunda yakalanan sinyallerin, "eritriloz" (erythrulose) ismiyle bilinen şeker molekülüne ait olduğu kesinleşti. Yeryüzünde doğal haliyle ahudududa rastlanan eritriloz molekülü; dört karbon, sekiz hidrojen ve dört oksijen atomundan meydana geliyor.
Geçmiş yıllardaki çalışmalarda, Dünya yüzeyine çarpan gök taşlarında ve asteroitlerde riboz ile glikoz benzeri birtakım şeker yapıları gözlemlenmişti. Buna karşın, söz konusu organik moleküllerin uzayın tam olarak hangi bölgesinde ve hangi süreçte sentezlendiği sorusu şimdiye kadar yanıtsız kalmıştı.
Son elde edilen teleskop gözlemleri ve laboratuvar bulguları, şeker moleküllerinin henüz hiçbir yıldız ya da gezegen var olmadan önce, yıldızlararası ortamdaki buz kütlelerinde gerçekleşen kimyasal tepkimelerle sentezlenebildiğini kanıtladı.
Tamamen yaşamdan bağımsız biçimde ortaya çıkabildiği kanıtlanan bu yapının, hücresel bilgi aktarımını sağlayan DNA ve RNA'nın oluşum zincirindeki en hayati başlangıç halkası olduğu ifade ediliyor.
Bilim insanlarının gerçekleştirdiği hesaplamalar, yerkürenin erken oluşum aşamalarında kuyruklu yıldız ve asteroit çarpmaları vasıtasıyla uzaydan Dünya'ya yaklaşık 0,5 ile 50 milyon ton arasında bu şeker bileşiğinin taşınmış olabileceğini gösteriyor.