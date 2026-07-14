Ahudududaki şeker uzayda çıktı: Dünya dışı yaşamın sırrı bu molekülde mi?

Geçmiş yıllardaki çalışmalarda, Dünya yüzeyine çarpan gök taşlarında ve asteroitlerde riboz ile glikoz benzeri birtakım şeker yapıları gözlemlenmişti. Buna karşın, söz konusu organik moleküllerin uzayın tam olarak hangi bölgesinde ve hangi süreçte sentezlendiği sorusu şimdiye kadar yanıtsız kalmıştı.