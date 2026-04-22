Ahmet Ümit’in aynı adlı romanından uyarlanan “İstanbul Hatırası” dizisi Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.

DİZİNİN ÇEKİMLERİNE BUGÜN BAŞLANDI

Yapımcılığını Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise yine usta yönetmen Abdullah Oğuz’un oturduğu dizinin çekimlerine bugün başlandı.

Setin ilk gününde yazar Ahmet Ümit’in de ekibi ziyaret etmesiyle birlikte, merakla beklenen projeden ilk kareler kamuoyuyla paylaşıldı.

NEJAT İŞLER, BAŞKOMİSER NEVZAT ROLÜNDE

Dizinin kalbinde yer alan ve Türk polisiyesinin en ikonik karakterlerinden biri olan Başkomiser Nevzat’a, başarılı oyuncu Nejat İşler hayat veriyor. Kadroda; Yiğit Koçak, Simay Barlas, Özge Borak, Cem Davran, Serkan Keskin, Tülin Özen, Deniz Celiloğlu, Tansu Biçer ve Şerif Erol gibi deneyimli ve genç yetenekler bir araya geliyor.

İstanbul Hatırası, izleyiciyi şehrin kadim hafızasına uzanan, sembollerle dolu bir cinayet zincirinin ortasına bırakıyor. Yedi farklı anıtın önüne bırakılan yedi tarihi sikke, Başkomiser Nevzat ve ekibini karanlık dehlizlerden antik saraylara kadar uzanan tehlikeli bir avın içine çekiyor.

Şehre adeta kanla imza atan bir katilin peşine düşen Nevzat, bu süreçte sadece suçlularla değil, kendi geçmişinin hayaletleriyle ve yaşadığı kayıpların gölgesiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor.