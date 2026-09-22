Ahmet Çakar Türkiye-Fransa maçının sonucunu tahmin etti: Ters köşe yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın yanı sıra İtalya ve Belçika'nın da bulunduğu grupta mücadele edecek.