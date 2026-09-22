A Milli Futbol Takımı, 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın yanı sıra İtalya ve Belçika'nın da bulunduğu grupta mücadele edecek.
Ahmet Çakar Türkiye-Fransa maçının sonucunu tahmin etti: Ters köşe yaptı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesinde eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da mücadeleye ilişkin tahminini açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM KOCAELİ'DE SAHAYA ÇIKACAK
Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, Fransa karşılaşmasının hazırlıklarına İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Ay-yıldızlı ekip, 24 Eylül Perşembe günü Kocaeli'ye geçecek.
Fransa karşılaşmasının ardından Türkiye'yi yoğun bir maç programı bekliyor. Milli Takım, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ardından 2 Ekim'de Belçika'ya konuk olacak ve 5 Ekim'de İtalya deplasmanına çıkacak.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maçları için açıklanan aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
GÖZLER TÜRKİYE-FRANSA MAÇINDA
Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 15 Eylül'de öncelikli, 16 Eylül'de ise genel satışa çıkarıldı. Bilet fiyatları tribün kategorisine göre 1.000 TL ile 3.000 TL arasında belirlendi. Passo'daki güncel etkinlik sayfasında karşılaşmanın satışa sunulan biletlerinin tükendiği görülüyor.
AHMET ÇAKAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Karşılaşmaya kısa bir süre kala eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da Türkiye-Fransa mücadelesinin sonucuna ilişkin tahminini paylaştı.
Çakar, zorlu karşılaşmada Fransa'nın A Milli Takım'ı mağlup edeceğini öne sürdü.