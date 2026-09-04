Ahmet Çakar, Dursun Özbek'e ateş püskürdü: "Utanması gereken ben değilim"

Federasyonun anayasal bir kurum olduğunu söyleyen Çakar, "Kulüp başkanı, 'Sakın ha, aramızda konuşmalarımızı açıklama' diyor. Bunlar çadır devletlerinde olmaz. Bunlar ancak mahallede hanımların yapmış olduğu dedikodular" ifadelerini kullandı.