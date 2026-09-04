Galatasaray Spor Kulübü'nün geçtiğimiz dönemde yaptığı suç duyurusu kapsamında spor yorumcusu Ahmet Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdi.
Ahmet Çakar, Dursun Özbek'e ateş püskürdü: "Utanması gereken ben değilim"
Galatasaray'ın suç duyurusu kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelen Ahmet Çakar, işlemlerinin ardından Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yönetime çok sert sözlerle yüklendi. Çakar, "Utanması gereken ben değilim" diyerek suçlamaları reddetti.Kaynak: Haber Merkezi
Kulüp, Ahmet Çakar'ın yanı sıra Hulusi Belgü ve Ahmet Ercanlar'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında, kulübü, yöneticileri, futbolcuları ve taraftarlarını hedef aldığı değerlendirilen "nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte" açıklama ve paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.
ÇAKAR İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'ne gelen Ahmet Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakar, Galatasaray'ın kendisini "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şikayet ettiğini söyledi.
Çakar, "Basın savcılığına, Galatasaray Spor Kulübü'nün benimle ilgili yaptığı şikayetle ilgili ifade vermeye geldik. Güya ben halka yanıltıcı bilgi vermişim. Hangi konuda?" ifadelerini kullandı.
SPONSORLUK İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ
Galatasaray ile bazı şirketler arasındaki sponsorluk iddialarına değinen Ahmet Çakar, "Mesela Merrit King diye bir yasa dışı bahis şirketinin uzantısı Galatasaray'a sponsor olmamış.
Maydonoz Döner hiç olmamış. Başkent İnşaat sponsoru olmamış ki başkanı şu anda örgütlü suçlar kapsamında cezaevinde, bilmiyorum. Yine 'sakın ha' lafı federasyon başkanıyla Dursun Özbek arasında hiç geçmemiş" dedi.
Çakar, söz konusu açıklamaları nedeniyle suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Vallahi ben ifademi veririm. O Dursun Özbek denen şahıs ve yanındakiler hiç pişmanlık duydu mu? Hiç mi utanmadı?" ifadelerini kullandı.
"ÇAMUR ATMIYORUM"
Galatasaray'ın son iki yılda yaşadığı olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakar, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin son iki sene içinde yaşadığı olaylar: Karaborsa bilet, Merrit King yasa dışı bahis, Maydonoz Döner, Başkent İnşaat. Çamur atmıyorum. Bunların hepsi, yargı makamlarına girildiğinde görülen soruşturmalar" diye konuştu.
Federasyonun anayasal bir kurum olduğunu söyleyen Çakar, "Kulüp başkanı, 'Sakın ha, aramızda konuşmalarımızı açıklama' diyor. Bunlar çadır devletlerinde olmaz. Bunlar ancak mahallede hanımların yapmış olduğu dedikodular" ifadelerini kullandı.
"UTANMASI GEREKEN BEN DEĞİLİM"
Açıklamalarının sonunda Galatasaray yönetimini eleştiren Ahmet Çakar, "Utanması gereken ben değilim. Geldim, aslan gibi ifade verdim. Utanması gereken Dursun Özbek ve avareleridir. Galatasaray'ı çok kötü, sıkıntılı duruma soktukları için onlara yazıklar olsun" dedi.
Ahmet Çakar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'nden ayrıldı.