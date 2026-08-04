Ahbap Derneği'nde villa vurgunu: 145 milyon bekliyordu... Müteahhit kalp krizi geçirdi

Ortaya atılan iddialara göre süreç; halen tutuklu yargılanan Emin Arat ve Nejdet Kuy’un müteahhit Orhan İnan’dan araç ve çek takasıyla konut satın almasıyla başladı. İkilinin bu taşınmazı Haluk Levent’e devretmeyi teklif ettiği, ancak ödeme yöntemi olarak çek sunulması üzerine anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.