Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve yakın çevresini odağına alan adli soruşturmada, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesindeki villa mülkiyet devirleriyle ilişkili yeni iddialar dosyaya girdi. Taşınmazların bedelini tahsil edemediğini öne süren müteahhit Orhan İnan’ın, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındığı sırada adliye binasında kalp krizi geçirdiği bildirildi.
Ahbap Derneği'nde villa vurgunu: 145 milyon bekliyordu... Müteahhit kalp krizi geçirdi
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve çevresindeki isimlere yönelik soruşturmada, Pınarhisar’daki villa devirleriyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Villalarının bedelini alamadığını öne süren müteahhit Orhan İnan’ın, gözaltı sonrası adliyede kalp krizi geçirdiği belirtildi.Kaynak: Diğer
Ortaya atılan iddialara göre süreç; halen tutuklu yargılanan Emin Arat ve Nejdet Kuy’un müteahhit Orhan İnan’dan araç ve çek takasıyla konut satın almasıyla başladı. İkilinin bu taşınmazı Haluk Levent’e devretmeyi teklif ettiği, ancak ödeme yöntemi olarak çek sunulması üzerine anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.
400 MİLYON AVROLUK FON İDDİASI
İki isim, görüşmeler esnasında Pınarhisar sınırlarındaki 10 villayı gündeme getirdi. Arat ve Kuy’un, yurt dışından 400 milyon avro tutarında bir fon geleceğini iddia ederek banka dekontu gösterdikleri ve müteahhidi villaların Ahbap Derneğine satışı hususunda ikna etmeye çalıştıkları öne sürüldü.
Soruşturma evrakına giren detaylara göre, ilk etapta villaların Haluk Levent’in asistanı sıfatıyla tanıtılan Yeliz Kaya’ya 14,5 milyon lira üzerinden devredilmesi planlandı. Devam eden süreçte Kaya’nın gayrimenkulleri 18 milyon liraya Ahbap Derneğine devretmesi, derneğin ise alacaklı şirket ve şahıslara borçlarına karşılık 20 milyon liralık değerle takas usulüyle aktarması öngörüldü.
DEVİR PLANI
Uygulanmak istenen bu yöntemle dernek bünyesindeki finansal işlem hacminin büyütülmesinin yanı sıra satış basamaklarındaki değer artışından kazanç elde edilmesinin amaçlandığı iddia edildi.
Söz konusu finansal kurgudan kuşkulanan müteahhit Orhan İnan’ın, Emin Arat’ın çekle ödeme teklifini reddederek masadan kalktığı öğrenildi. Bunun üzerine Haluk Levent’in bizzat devreye girip İnan’ı ikna gayretine giriştiği öne sürüldü.
Aktarılan iddialara göre Levent’in temas esnasında, “Ben kimseden zorla mal almıyorum. Türkiye’nin en güvenilir insanı benim. Malın satılmayacağına Haluk Levent’ten alacağın olsun” dediği kaydedildi. Nejdet Kuy’un ise geçmişteki yüksek tutarlı işlemleri örnek göstererek güven ortamı tesis etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.
TAPULAR ASİSTAN ÜZERİNE TESCİL EDİLDİ
Tarafların uzlaşmasıyla birlikte tapu devir işlemleri tamamlandı. Ahbap Derneğinin 5 milyon lira peşin ödeme yaptığı, kalan meblağ için senet düzenlediği öne sürüldü. Mülklerin tapu kayıtları Yeliz Kaya adında tescil edildi.
Devirlerin ardından hızlıca pazara sunulan villalardan ikisinin satışı kısa sürede gerçekleşti. Alacak karşılığı verilen çek ve senetlerin karşılıksız kalması üzerine mağdur olduğunu belirten Orhan İnan derneğe başvurdu. Haluk Levent’in bu aşamada kendi adına 145 milyon liralık bir teminat senedi imzaladığı iddia edildi.
GERÇEK DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA SATIŞ İDDİASI
Yasal soruşturmanın başlamasıyla birlikte kalan sekiz villanın piyasa ederinin oldukça altında bedellerle elden çıkarıldığı sürüldü. Birim başına 14,5 milyon liradan devrolan konutların 4 milyon liraya satıldığı iddia edildi. Mağduriyet yaşadığını vurgulayan İnan’ın yargıya başvurması üzerine taşınmazlar hakkında mahkemece tedbir kararı koyuldu.
Benzer bir usulle Çerkezköy bölgesinde edinildiği ileri sürülen 10 dairenin de düşük fiyatlarla pazarlanmaya çalışıldığı kaydedildi.
ADLİYEDE KALP KRİZİ
Soruşturmanın son operasyonunda Emin Arat, Nejdet Kuy ve Orhan İnan gözaltına alındı. Mahkemece Arat ve Kuy tutuklanırken, adliyede fenalaşarak kalp krizi geçiren İnan hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından İnan, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Derneğe konteyner ve çelik yapı temin eden Pegas Global AŞ sahibi Nejdet Kuy’un ifadesinde; afet bölgesinde inşa edilecek 352 çelik konut için firmasına aktarılan peşinatın 70 milyon liralık kısmını Levent’e borç olarak verdiğini söylediği aktarıldı. Kuy’un, “Bana dört-beş çek verdi. Bunlardan iki-üç tanesi karşılıksız çıktı” ifadelerini kullandığı belirtildi.
LÜLEBURGAZ’DAKİ AVM DE İNCELEMEDE
Tahkikat kapsamında, Lüleburgaz’da bulunan ve yaklaşık 400 milyon lira değer biçilen bir alışveriş merkezinin de benzer mekanizmayla satın alındığı ancak satış bedelinin ödenmediği yönündeki iddiaların inceleme altına alındığı bildirildi.