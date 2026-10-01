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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta kara yolu havalimanı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Ekiplerin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.