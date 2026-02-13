AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte Cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

'ŞÖHRET OLDUK DİYELİM'

Kamuoyunda adaylık ile ilgili çıkan haberleri sorması üzerine Erdoğan, “Kolay soruyu hemen aradan çıkarayım. Siyasi bir kariyer hedefim yok. Birileri bir şeyler çıkarınca, böyle şöhret olduk diyelim. Ama geçecek inşallah, geçecek o işler” sözlerini sarf etti.

'5-10 YIL SONRA İLKOKULLARIMIZ BOŞA ÇIKMAYA BAŞLAYACAK'

Doğum oranları hakkında da açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, Türkiye’de nüfusun çok ciddi bir şekilde yaşlandığını, 5-10 yıl sonra ilkokulların boşa çıkmaya başlayacağını söyledi.

Erdoğan, 'Bu ilkokul binasını ne yapsak' diyeceğiz. Nüfusun yaşlanması gelecek için çok kötü bir haber. Doğurganlık oranımız 20 yılda 2,5’tan 1,5’un altına düştü. Çok kötü bir haber. 90 milyon nüfusu artık göremeyeceğiz. 2100 yılında Türkiye 50 milyonun altında süper yaşlı nüfusu olan bir ülke olacak” ifadelerini kullandı.