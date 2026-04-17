Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda, Kozan’ın Akdam Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl meydana gelen yangında zarar gören ormanlık alan yeniden ağaçlandırılıyor. 2019’da başlatılan Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çam, defne, keçiboynuzu, selvi ve fıstık çamı türlerinde fidanlar dikildi.

Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban’ın yanı sıra çeşitli kurumların yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlikten yararlanan bireyler de çalışmalara destek verdi.

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle nisan ayına ertelenen etkinlik; Kozan Cezaevi Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu, baharın gelişiyle birlikte hem ormanların korunması hem de yangından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, ormanların gelecek kuşaklara aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş da “yeşil vatanın” korunmasında kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek sahada görev alan ekiplere teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise yanan alanların yeniden canlandırılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Öğrencilerden Hira Gül, fidan dikmenin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi. Program, öğrenciler, protokol üyeleri ve katılımcıların birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimiyle tamamlandı.