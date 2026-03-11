Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu

Bir dönemin sevilen yapımlarından Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Toygar karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Kaan Yılmaz, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Hande Karacan
Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 1

Fantastik komedi türündeki dizi, 2006 yılında ekran yolculuğuna başlamış ve özellikle genç izleyiciler arasında kısa sürede popüler olmuştu.

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 2

Okul hayatı, gençlik heyecanı ve eğlenceli maceraları konu alan yapım, dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelmişti.

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 3

Dizide Merve Boluğur’un hayat verdiği Ayşegül, Cenk Gürpınar’ın canlandırdığı Selim ve Toygar karakteriyle Kaan Yılmaz, hikâyenin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 4

YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kaan Yılmaz, yıllar sonra ilk kez bir röportajla yeniden gündeme geldi.

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 5

Oyuncu, gazeteci Murad Salahlı’ya verdiği özel röportajda hem kariyerine hem de şimdiki yaşamına dair açıklamalarda bulundu.

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 6

SON HALİ SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

“Toygar” karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Yıllar sonra karşılarında gördükleri Kaan Yılmaz’ı tanımakta zorlanan bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemezken, birçok kişi nostaljik yorumlar yaptı.

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 7

Özellikle “Ah zaman!” gibi yorumlar paylaşımın altına adeta yağdı.

Acemi Cadı'nın Toygar'ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz'ın son hali gündem oldu - Resim: 8
