Fantastik komedi türündeki dizi, 2006 yılında ekran yolculuğuna başlamış ve özellikle genç izleyiciler arasında kısa sürede popüler olmuştu.
Acemi Cadı’nın Toygar’ı yıllar sonra ortaya çıktı: Kaan Yılmaz’ın son hali gündem oldu
Bir dönemin sevilen yapımlarından Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Toygar karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Kaan Yılmaz, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.Derleyen: Hande Karacan
Okul hayatı, gençlik heyecanı ve eğlenceli maceraları konu alan yapım, dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelmişti.
Dizide Merve Boluğur’un hayat verdiği Ayşegül, Cenk Gürpınar’ın canlandırdığı Selim ve Toygar karakteriyle Kaan Yılmaz, hikâyenin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu.
YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kaan Yılmaz, yıllar sonra ilk kez bir röportajla yeniden gündeme geldi.
Oyuncu, gazeteci Murad Salahlı’ya verdiği özel röportajda hem kariyerine hem de şimdiki yaşamına dair açıklamalarda bulundu.
SON HALİ SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU
“Toygar” karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Yıllar sonra karşılarında gördükleri Kaan Yılmaz’ı tanımakta zorlanan bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemezken, birçok kişi nostaljik yorumlar yaptı.
Özellikle “Ah zaman!” gibi yorumlar paylaşımın altına adeta yağdı.