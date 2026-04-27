Başkent Washington yakınlarında, Virginia sınırları içinde bulunan Washington Türk-Amerikan Derneği'ne (ATA-DC) ait Atatürk Okulu'nda düzenlenen kutlama programına, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, eşi Figen Önal, büyükelçilik yetkilileri, ATA-DC yöneticileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve bazı vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Önal, konuşmasında, ulusal bağımsızlık ve egemenliğin korunması bakımından gelecek kuşakların "milli kimlik ve tarih şuuruyla yetiştirilmesinin" önemini vurguladı.

ATA-DC Okulu Komitesi Başkanı Selçuk Oflaz'ın açılış konuşması yaptığı programda, okul öğretmenlerinden Özlem Akkaya da konuşmasında günün anlam ve önemini belirtti.

Eyalet çevresinde yaşayan Türk ailelerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklar tarafından 23 Nisan'la ilgili şiirler okundu, geleneksel halk oyunları ve çeşitli performanslar sergilendi.

Ayrıca, etkinlik kapsamında çocuklara yönelik oyun ve gösteriler düzenlendi.

Program sonunda ellerinde Türk bayrakları olan çocuklar, Büyükelçi Önal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.